Previo a su informe, publican desplegado contra Corral

Mientras se montaba el escenario, donde el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, dará este domingo los pormenores de las represalias que presuntamente ha recibido su gobierno por parte de la federación, se publicó un desplegado en el que se indicaba que más de 2 mil 400 personas no acudirán a su evento porque “estamos muertos y tu trabajo era evitarlo”.

Al respecto, el secretario general de Gobierno, César Jáuregui Robles, dijo que de esa manera se busca minimizar la convocatoria que hace el gobernador Javier Corral, para detallar el trato discrecional que da la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a los gobiernos estatales.

Luego de que este sábado se publicara el desplegado en diversos medios impresos de la capital del país y de la entidad, sostuvo que con esos señalamientos se quiere hacer aparecer como responsable de una problemática que ni es nueva ni exclusiva de Chihuahua.

“Las investigaciones que lleva a cabo el Gobierno del estado en torno al desvío de recursos públicos para fines distintos al gasto gubernamental, ha sido de tal magnitud que hoy observamos reacciones que son totalmente mediáticas y que no responden a los reclamos que ha hecho la administración estatal en torno a la entrega de recursos federales" mencionó Jáuregui Robles.

Y añadió: “Es de tal magnitud la investigación que lleva a cabo el gobierno de Chihuahua, que ha venido a exhibir la forma tan discrecional y arbitraria con la que reacciona la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ante esos señalamientos”.

En la publicación firmada bajo la responsabilidad de Isela Aldonza González Amador, suplente de la regidora del PRI en el gobierno municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua, Seidy Medina Galván, se leía: “Cómo quisiéramos acompañarte, Corral, sumarnos como lo pides en tu inserción pagada, lamentablemente, no podemos… ESTAMOS MUERTOS Y TU TRABAJO ERA EVITARLO. Los abajo firmantes: Más de 2, 400 muertes en lo que va de tu gobierno”.

Finalmente, Corral Jurado dijo que no va a negociar ninguna investigación por 700 millones de pesos ni por todo el presupuesto de Chihuahua. “Y estamos listos para rascarnos con nuestras propias uñas, con austeridad, eficiencia, honradez".

“Se vive un momento de tensión con el gobierno federal: es un momento que no queríamos, no buscamos, no impulsamos ni quisimos empezarlo, pero las circunstancias y el planteamiento que se nos hizo, no nos dejó salida para hacer otra cosa, que salir a denunciar lo que a todas luces era un condicionamiento indebido, no solo ilegal, inmoral, en términos de condicionar las investigaciones que realizamos en el combate a la corrupción política y a la impunidad, por la vía del presupuesto público”, concluyó.





