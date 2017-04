Piden legisladores fuerzas federales para Morelos

cuernavaca

Legisladores federales del PRI, PAN, Morena y PANAL, solicitaron formalmente al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, la intervención del gobierno de República en Morelos, y "el envío inmediato" de las fuerzas federales para hacerle frente a la violencia, la delincuencia y la serie de ilícitos de alto impacto que prevalecen en la entidad.

A través de un documento fechado y firmado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en la Ciudad de México, siete de nueve representantes morelenses en la Cámara de Diputados, aseguraron a Osorio Chong que la situación por la que atraviesa Morelos es "preocupante e indignante", debido a que, más allá de la "frialdad de los números", la reiterada comisión de delitos violentos, en Morelos se vive con miedo, "sumidos en la zozobra continua, con la angustia constante de que, en cualquier momento, algún miembro de nuestra familia o de nuestras amistades cercanas, pueda ser víctima de la delincuencia".

La solicitud de los diputados federales, a la cual no están sumados los dos legisladores emanados de la filas del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Lucia Meza Guzmán y Javier García Chávez, llega a un par de semanas de la desaparición del hermano del alcalde de Xochitepec, Alberto Sánchez; a doce días del homicidio doloso y a plena luz del día, del concesionario de la Feria de Cuernavaca 2017, Juan Manuel García Bejarano y a 24 horas del presunto plagio del ex diputado local y ex alcalde de Yautepec, Humberto Segura Guerrero.

En la solicitud, los legisladores consideran que los morelenses están desprotegidos y abandonados a su suerte, frente a una estrategia policiaca fallida, mientras que delitos como el secuestro, el homicidio doloso, el robo con violencia y las extorsiones, laceran el patrimonio de los morelenses, además de que suceden a plena luz del día y en los sitios de mayor concurrencia social.

En el documento de tres hojas, los legisladores federales advirtieron que ha habido otras solicitudes como esta, por lo que –reiteraron- la necesidad de ser tomados en cuenta.

El documento enviado a Osorio Chong está firmado por los legisladores federales: Javier Bolaños Aguilar y Emma Margarita Alemán del PAN; Blanca Margarita Cuata Domínguez (Morena); Rosalina Mazari Espín, Matías Nazario Morales y Manuel Vallejo Jiménez del (PRI), Patricia Ocampo Bedolla y Ángel García Yáñez del PANAL.

MMR