Niegan entrega de leche caduca al municipio de Minatitlán

La Secretaría de Protección Civil estatal negó que las despensas entregadas al ayuntamiento de Minatitlán para familias damnificadas por los frentes fríos tuvieran leche caduca y advirtió que denunciará penalmente ante la Fiscalía General del Estado al alcalde del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Nicolás Reyes Álvarez por hacer público este hecho.

De paso la dependencia estatal amenazó con no entregar ninguna ayuda más a la autoridad municipal.

La entrega la harán de manera directa a las personas que lo requieran.

Después de casi 10 horas de que autoridades municipales denunciaran el hecho ante funcionarios estatales y de que el alcalde se negara a retractarse de su dicho como lo exigió el Gobierno estatal, fue emitido un boletín de Protección Civil del estado donde aseguran que "son falsos los dichos del alcalde de Minatitlán en torno a la ayuda entregada por la Secretaría de Protección Civil.

"Todas las despensas fueron revisadas antes de su entrega, para asegurar que contuvieran productos de buena calidad. Ninguna contenía leche ni alimentos que hubieran caducado".

Precisó que ya habían abierto 350 de las mil 500 despensas a las que de acuerdo a la lista de contenido de la misma faltaba la leche.

"En este momento, con la presencia del propio presidente municipal, así como de Notario Público y medios de comunicación, se está realizando una revisión de las despensas, paquete por paquete. En 350 cajas abiertas, no se han encontrado lácteos. Tampoco hay productos caducos de ningún tipo", abunda el comunicado de la SPC que aseguran "que no se había tenido reporte de anomalías en los productos, a pesar de que se entregaron al presidente municipal de Minatitlán desde el 1 de febrero de 2018, fecha en la que debían distribuirse, pues la población afectada las necesitaba. Al día de hoy, no han sido repartidos".

"La Secretaría de Protección Civil presentará una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por estos hechos, presumiblemente constitutivos de delito, y no volverá a entregar ninguna ayuda a través del alcalde de Minatitlán, sino directamente a las personas que lo requieran".

La semana pasada el DIF de Zongolica -municipio cuyo alcalde es de la alianza PAN-PRD- suspendió la entrega de leche entregada por el gobierno estatal a 201 escuelas porque el producto estaba agrio.

De este caso autoridades estatales no han emitido comunicado.

