Ejército sustituirá a 400 policías en Guerrero: Fiscal

El Fiscal General del Estado, Xavier Olea Peláez, dijo que miembros del Ejército pasarán a formar parte de la Policía Investigadora Ministerial y de la Policía Estatal.

Aseguró que en la renovación de la plantilla de aproximadamente 400 efectivos de la Policía Ministerial, que son operativos, serán sustituidos paulatinamente por elementos militares y reveló que entre 70 y 80 agentes están bajo una profunda investigación por conductas no adecuadas en su desempeño.

"Yo creo que desafortunadamente son muchos (los agentes), por eso tengo que ir tomando las decisiones con toda frialdad, para el efecto de ir renovando la plantilla de agentes ministeriales, se lo digo con toda honestidad, se están investigando profundamente no sólo a uno sino a todos.

"Hay tiempo suficiente para depurar. Hemos estado hablando con el Ejército Mexicano y es muy posible que el Ejército Mexicano nos proporcione una buena cantidad de elementos para el efecto de que sean policías ministeriales o policías estatales", reveló el fiscal.

Olea Peláez reconoció que hay un importante rezago de averiguaciones previas en la Fiscalía del estado y agregó que firmó un acuerdo que se decrete el no ejercicio de la acción penal.

"En la agencia del Ministerio Público, encontré una averiguación previa de 1976. Tenemos un rezago importante en proceso y en averiguaciones previas que estén retrasadas las trabajen y si no hay interés del ofendido o la víctima se decrete el archivo temporal y en los asuntos donde a todas luces se advierte que no hay delito se decrete el no ejercicio de la acción penal", dijo en conferencia de prensa realizada en el puerto de Zihuatanejo en la región de la Costa Grande.

