Mexiquenses continúan protestas por 'gasolinazo'

Estado de México

Más de mil 500 personas se congregaron frente a la Catedral de Toluca para recorrer el centro de la ciudad en una marcha pacífica y apartidista en contra del alza en el costo de la gasolina. A las 10:00 de la mañana comenzaron a llegar al primer cuadro de la ciudad, aunque la plaza cívica se encuentra ocupada por la réplica de la Capilla Sixtina y es por ello que no pudieron agruparse en este lugar.

Más tarde, un grupo de presuntos militantes del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) intentaron unirse a los ciudadanos, quienes a gritos los sacaron de los contingentes y con altavoces pidieron a los asistentes abstenerse de apoyar a partidos políticos, candidatos o aspirantes a alguna candidatura.

"No vamos a permitir que se desvirtúe el movimiento que es solo de la gente. Estamos hartos de todos los institutos políticos y de sus representantes, esta marcha es en contra de todos aquellos que permitieron y aprobaron que el alza al precio de las gasolinas fuera un hecho", dijeron algunos de los participantes.

A las 11:00 de la mañana partieron hacia la Alameda y caminaron sobre las calles de Hidalgo, Morelos, aunque muchos locatarios comenzaron a bajar las cortinas para protegerse de los supuestos saqueos de los que son informados -dicen - por las mismas autoridades policíacas. Sin embargo, los manifestantes tomaron altavoces para advertir que la manifestación es pacífica y que no van a permitir la intervención de grupos violentos o agresivos ni saqueos o robos.

Durante su trayecto a Palacio de Gobierno, se presentó también el ex diputado local y ex presidente municipal de la capital mexiquense, Juan Carlos Núñez Armas, militante del Partido Acción Nacional (PAN), a quien los contingentes también le pidieron que se retirara pues la protesta no llevaba banderines políticos.

"El gobierno federal tendría muchas posibilidades para generar ahorros en lugar de elevar el costo de los combustibles, no es la única opción. No es la vía, la sociedad está muy lastimada, complicada económicamente y este movimiento debe recibir apoyo, eso es lo que debemos atender".

Más tarde se sentaron frente a palacio de gobierno, con altavoces exigieron la renuncia de los ejecutivos mexiquense y federal. La mayoría vestidos de blanco o colores claros, repudiaron la Reforma Energética, además señalaron la inconformidad por la escalada de precios que se avecina en la canasta básica y los que ya enfrentan en el transporte público, las colegiaturas, entre otras prioridades.

En la carretera Toluca-Atlacomulco un grupo de 50 personas liberaron las casetas, permitieron el paso libre desde las 10:00 de la mañana, al lugar acudieron personas de los municipios Ixtlahuaca, Jocotitlán y Atlacomulco.

En Ocoyoacac, a la altura de las plazas Outlet llegaron un promedio de 40 personas con pancartas reprocharon el incremento el alza en el precio de los combustibles, y realizaron pintas en los automóviles que lo permitieron con leyendas como "No al gasolinazo", en ambos sentidos de la vialidad que conecta con la carretera México - Toluca permaneció la vigilancia de la policía federal con hasta 300 elementos.

Mientras en Ecatepec 50 personas salieron a protestar por el reciente incremento en los precios de las gasolinas, sin afectar la Vía y la avenida Morelos, en el centro del municipio.

En la demarcación de San Salvador Atenco fue suspendida la movilización programada para hoy por vecinos de cuatro poblados contra esos aumentos, consistente en tomar la caseta de la autopista Pirámides-Texcoco, debido a la falta de manifestantes.

En la localidad de Ecatepec, reportaron que un grupo de inconformes se apostó alrededor de las 11:00 horas debajo del distribuidor vial que conecta la Vía Morelos con la avenida revolución o "30-30", y con pancartas estuvieron expresando su malestar por las referidas medidas, además de convocar a automovilistas, transportistas del servicio de pasajeros y de carga a sumarse a las movilizaciones, igual a la sociedad en general.

Los manifestantes se mantuvieron en la confluencia de las citadas vialidades con la avenida Morelos, donde también llamaron a los contribuyentes a declararse en huelga de pago de impuestos predial, tenencia, refrendo, verificación y otros, como medida de presión para obligar a las autoridades a dar marcha atrás al llamado "gasolinazo".

Por otro parte, en el municipio de San Salvador Atenco tenían prevista una manifestación por parte de residentes de los poblados de Tequisistlán, Santa Rosa, Nequixpayac y Santa Isabel Ixtapan, con una marcha desde estos dos últimos puntos hacia la autopista Pirámides-Texcoco y proceder a levantar las plumas para dar acceso libre a los usuarios de esa vía concesionada.

En la demarcación de Acolman, que durante la semana fue objeto de movilizaciones y bloqueos durante casi cuatro días en forma consecutiva en la carretera federal Texcoco-Lechería, no se reportaron acciones de protesta.





Xonacatlán

Desde las nueve de la mañana más de 20 personas, en su mayoría jóvenes, se congregaron en la carretera federal Toluca-Naucalpan a la altura del Libramiento Bicentenario para protestar contra el alza gasolina. Con pancartas en mano y consignas contra el gobierno, alrededor de las 10:30 de la mañana dieron paso libre a los automovilistas en las siete casetas ubicadas la altura del Espino Xonacatlán en el kilometro 11+500.

"Lo estamos haciendo de manera pacífica y solo les pedimos que toquen su claxón, queremos que la gente haga conciencia y no sea indiferente para protestar en contra del gobierno y todo lo que está haciendo para perjudicarnos".

Al lugar arribaron cuatro patrullas de la policía federal y los elementos exhortaron a los inconformes a realizar su protesta con orden y sin acciones violentas. Elementos de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana (CESC) corroboraron que los manifestantes tenían permiso de la concesionaria para evitar cualquier altercado.

"Nos estamos sumando a la protesta nacional por el incremento a las gasolinas que derivará en el aumento en los productos de la canasta básica y empeorará la situación económica del país", expresó Luis, uno de los inconformes, quien apuntó que los bloqueos en la carreteras solo afectan a la población y no son la solución.

Dulce, habitante de Xonacatlán y estudiante del Politécnico, mostró su inconformidad por las acciones de gobierno y la corrupción que impera en algunas dependencias. "Se destina mucho dinero a la educación, sin embargo, la corrupción está al tope, el pueblo tiene que despertar y esto no va a cambiar si no hacemos algo. Confiamos en que la presión de la sociedad sirva para que el gobierno revierta la decisión".





Valle de Chalco

Por su parte el presidente municipal de Valle de Chalco, Ramón Montalvo Hernández, informó que reforzó la seguridad en el municipio para evitar actos vandálicos por parte de habitantes inconformes con el incremento a las gasolinas, en tanto que este sábado grupos de la sociedad de esta localidad participarían en protestas convocadas en la Ciudad de México, para exigir que se anule el aumento a los energéticos implementado por el gobierno Federal.

Montalvo Hernández, informó que con el objetivo de salvaguardar la seguridad y los bienes de los vallechalquenses, el gobierno municipal dispuso de un contingente especial de 300 elementos para inhibir actos vandálicos y posible saqueo en tiendas de autoservicio y comercios.

"Este sábado los centros comerciales ofrecen el servicio normal en el municipio, sin embargo, vamos a estar muy pendientes de que no se cometan actos vandálicos que afecten a terceros", dijo el alcalde.

Sobre la seguridad reiteró que se aplica un operativo especial en todo el municipio, donde se han desplegado trescientos policías municipales y de la policía civil, en tanto que reiteró que las autoridades municipales continuaran trabajando por la seguridad de la población.

En Ixtapaluca

Por su lado, el director general de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal (DGSCyTM) de Ixtapaluca, Leonel Bastida Esquivel, informó que tras registrarse el pasado 6 de enero, actos vandálicos y faltas a la alteración del orden público, 60 personas fueron detenidas en su mayoría menores de edad, por lo que se inició un operativo permanente para el resguardo de los centros comerciales de todo el municipio.

Canacintra

La industria nacional no puede reactivar su participación en el mercado interno, no solo por los incrementos en los insumos o las devaluaciones de la moneda, también por la falta de la aplicación del Estado de Derecho ante constantes bloqueos carreteros, saqueo a comercios e incluso afectaciones a dependencias de gobierno y bancos en ciertas entidades del país por grupos que muestran indiferencia a la mejora en la economía mexicana.

Juan Manuel Chaparro Romero, presidente de Fomento Industrial de la Canacintra, dijo que las protestas provocan la obstrucción del libre tránsito por las vías terrestres, ferroviarias, portuarias y aeropuertos para la distribución de mercancías y servicios que los empresarios tienen que realizar hacia sus clientes.

Definitivamente el empresariado mexicano no quiere aumentar el malestar o tensión que regiones del país están viviendo a la fecha a causa de las protestas, tampoco quiere aparecer como "victima" de esta situación, pero si pide que con la Ley en la mano, los gobiernos y autoridades mexicanas restablezcan el orden "en forma inteligente e integral".

"Tal parece que la o las Leyes mexicanas amparan a quienes las infringen y a quienes hasta hay que pedirles perdón en ciertos momentos", es un reclamo recurrente en el medio empresarial.

Las protestas merecen una mayor atención de todos los niveles de gobiernos como si fuera una "cruzada por la legalidad" para salvaguardar los derechos humanos de los empresarios categorizados como micro, pequeña, mediana o grande empresa y población en general.

"De lograr erradicar estos bloqueos y plantones y aplicándonos todos en apoyar las manufacturas mexicanas, se estaría generando lo necesario para el crecimiento o al menos la supervivencia de las empresas y negocios en general y de esta manera, estás tendrían manera de generar recursos para el pago de nómina, el pago de impuestos y el pago de sus inversiones".

Con ello, se evitaría empeorar nuestros crecimientos promedio anuales del Producto Interno Bruto (PIB) que durante los últimos 15 años no rebasa el 2.56 por ciento.

Campesinos impulsan acciones de protesta por gasolinazos

CIOAC

Campesinos aglutinados en diferentes organizaciones impulsarán acciones de protesta en todo el país que intensificarán a partir del lunes con la toma de casetas y cierre de carreteras, como medidas de presión para revertir las alzas que afectan a la mayoría de los mexicanos. Federico Ovalle, dirigente de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, CIOAC, dijo que las organizaciones campesinas aglutinadas en el Frente Auténtico del Campo (FAC) rechazó el aumento a los precios de los energéticos autorizada por el gobierno federal que entró en vigor desde el primero de enero, hasta de un 15 y 20 por ciento a la gasolina y el diésel. "Esta alza, junto con los otros aumentos de los cuatro años de este sexenio representan un incremento al precio de la gasolina de 47 por ciento acumulado", precisó.

Se espera que más de 50 mil campesinos participen en las protestas por esta medida que afecta a todos los mexicanos y con la propuesta de derogar la reforma energética.

Esta decisión de un gobierno, que dijo que no iba a haber un gasolinazo, representa un duro golpe a la economía de los campesinos y productores, para quienes habrá repercusiones muy negativas, afirmó Federico Ovalle.

KVS