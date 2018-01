Médicos y enfermeras cierran con cadenas Hospital Civil de Oaxaca

Oaxaca

Un grupo de médicos y enfermeras de la subsección 07 del Hospital Civil del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaria de Salud (STSS) cerraron con candado y cadena las puertas del nosocomio, hasta lograr que se recontrate y pague a los regularizados y a los dos mil trabajadores de contrato que fueron despedido.

Los parista marcharon por diversas calles de la ciudad y se mantienen en asamblea permanente, en tanto se reportan parcialmente suspendidas las labores en 14 hospitales y 230 clínicas rurales.

En tanto, el gobernador Alejandro Murat, afirmó que la estrategia financiera aplicada para evitar la quiebra del sector Salud y sanear la dependencia, no busca dañar los derechos laborales de ningún trabajador, y reiteró que esta semana se pagará a los trabajadores cuyos pagos no se habían logrado realizar, derivado a la falta de las administraciones financiera del Seguro Popular a nivel federal.

"Lo único que buscamos es depurar y transparentar los recursos que se ejercen en la Secretaría de Salud y los estamos haciendo poniendo orden interno", indicó.

Dijo que en el pasado se dejó un desaseo de las finanzas dentro de la Secretaría de Salud estatal, lo que se ha empezado a corregir, aplicándose varias medidas, primero castigándose a quienes cometieron desfalcos financieros y actos de corrupción, como fue el ex secretario de Salud, Germán Tenorio y varios implicados entre ellos los ex secretarios de finanzas del ex gobernador Gabino Cué, Enrique Arnaud y Gerardo Cagija.

Y segundo garantizar los recursos para adquirir medicamentos, insumos en las unidades médicas y como tercera acción realizar una purga y depuración de la nómina, que la heredamos de la administración del ex gobernador Gabino Cué, con severas irregularidades, inflada y con un gran cantidad de "aviadores".

"En el pasado se permitió saqueos de los recursos públicos destinados a la adquisición de medicamentos y pago de insumo a hospitales", dijo.

Además de que se inflaron las nóminas y se desviaron recursos para pagar a personal cuyas funciones se desconoce, utilizándose los fondos y prestaciones de los trabajadores de base lo que causó un déficit de mil 700 millones de pesos", dijo.

"Que quede claro, ningún trabajador que este regularizado o formalizado será despedido y su salario está garantizado esperando que se pueda cubrir sus quincenas estas semana, una vez que ya se logró una negociación con el nivel federal para cumplir con las obligaciones de pago del estado.

Del resto del personal, se hará una revisión de las nóminas a fondo y abierta a la sociedad para depurarlas de "aviadores", ya que se ha detectado que hay personal que no aparece en el área donde supuestamente está asignado y tendremos que corroborar caso por caso para determinar las necesidades en cada una de las unidades de atención médica.

Y una vez que se identifique su función, se buscará la forma de pagarle en común acuerdo con el gobierno federal para garantizar su pago de forma legal.

Murat afirmó que lejos de alegatos, las acciones emprendidas buscan sanear la operación de los servicios de sanitarios en la entidad para que la sociedad tenga una atención médica de calidad.

MMR