Margarita va a ganar de calle en Querétaro: Calderón

Querétaro

El ex presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, confió en el que el INE pueda arreglar las deficiencias que tiene la aplicación App para la recolección de firmas ciudadanas para obtener candidaturas independientes.

En entrevista en Querétaro, donde acompañó a su esposa Margarita Zavala, Calderón aseguró que lograrán la meta a pesar de las fallas que tiene dicha instancia electoral en la aplicación.

Mencionó que Margarita tiene la simpatía suficiente en esta entidad de donde surgió el dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés.

"Margarita va a ganar en Querétaro, no hay duda, pueden hacer cualquier encuesta, en Querétaro va a ganar de calle. Independientemente de la situación del dirigente del partido, aquí la gente está con Margarita y no hay que equivocarse".

Margarita Zavala, estuvo en Querétaro realizando el levantamiento de firmas para buscar la candidatura independiente a la Presidencia de la República acompañada, además por Ernesto Cordero.

En el sitio, Calderón Hinojosa, pidió a los mexicanos impulsar a Margarita Zavala como candidata independiente a la Presidencia de la República, pues no deben permitir que cinco personas sean quienes determinen el futuro de 128 millones de personas.

"Yo espero que este apoyo se traduzca en una fuerza política importante a la hora que Margarita alcance el registro", dijo entorno a las firmas que ha logrado captar.

Añadió que Zavala mandó al INE casi 70 mil firmas que tiene registradas en la plataforma, "de los cuales tiene en el limbo unas 20 mil, las está revisando, no sé, pero no se compara con el número de gente que nos apoya, lo que pasa es que cuando vez la aplicación no lee bien los datos, los registra mal, hay que repetir el ejercicio, hay gente que tiene prisa por ejemplo y tener que esperar eso, y aun cuando se haya terminado el proceso se pasma y hay que reiniciar el teléfono.

Agregó que la mayoría de los teléfonos no pueden correr la aplicación, tienen que ser teléfonos muy sofisticados, los iPhone, ojalá el INE los corrija.

"Hay una curva de aprendizaje inicial que va a tomar su tiempo, pero una vez que esté el número de auxiliares con su aplicación registrada, y que se corrijan las fallas del INE y que todo mundo pueda usar el teléfono, porque no todo mundo lo puede usar, seguramente vamos a llegar a la meta", indicó.

MMR