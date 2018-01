Llamarán a comparece a Gabino Cué mediante un edicto

Oaxaca

La Comisión Instructora de la Cámara de Diputados local, ordenó que sea a través de un edicto que se llame a comparecer al ex gobernador Gabino Cué, quien enfrente un proceso de juicio político por el desvió de al menos 15 mil millones de pesos.

La presidenta de la Comisión Instructora, María de Jesús Melgar, quien pertenece al partido Morena, adelantó que Cué, podría ser inhabilitado para ejercer cargos públicos a nivel estatal y federal por los delitos que se le imputan.

Afirmó que ha existido resistencia de parte del ex gobernador para responder a los señalamientos que existe en su contra ante el proceso integrado que fue presentado por el senador del Partido del Trabajo, Benjamín Robles.

"Cué es llamado a cuentas por la Legislatura Local por haber sido servidor público, por lo que se utilizan todos los instrumentos de apremio para citarlo.

"Ya se le notificó en su domicilio particular en la Ciudad de Oaxaca, pero en el lugar, su ex esposa, afirmó que ya no radica en la entidad, por lo que se ha llamará mediante edicto publicado en los diferentes impresos estatales y de ser necesario nacionales, si persiste la negativa, se procederá en definitiva al inicio del juicio político, donde como fallo definitivo, se podría determinar su inhabilitación para ejercer cargos públicos a nivel estatal y federal por un periodo de años, según la falta y el delito imputado".

Por su parte la presidenta de la Junta de Coordinación Político de la Cámara de Diputados, María de las Nieves García Fernández, afirmó que el juicio político contra el ex gobernador Gabino Cué será resuelto por una resolución democrática y en apego a la ley.

Adelantó que el proceso ya se encuentra avanzado, y en este mismo año habrá un dictamen.

La diputada descartó que detrás del juicio político contra el ex gobernador haya revanchismo o venganza política, "simplemente justicia".

Mientras tanto el senador del PT, Benjamín Robles demandó al gobernador electo Alejandro Murat no permitir que los desfalcos financieros de Gabino Cué sean perdonados y lo llamó a realizar una investigación a fondo contra el gobierno saliente para que sean castigados "los corruptos".

