Hay 7 mmdp para atender a damnificados: Meade

Oaxaca

El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, afirmó que para atender a los damnificados por el terremoto de 8.2 grados en los estados de Oaxaca y Chiapas, el gobierno de México cuanta con siete mil millones de pesos del Fondo Nacional de Desastres (Fonden).

En entrevista el funcionario federal aseguró que a estas alturas ya no se puede etiquetar recursos especiales en presupuesto del 2018 para atender a los damnificados por fenómenos naturales, en particular por el terremoto, pero hay la opción para enfrentar la emergencia con los recursos que tiene el Fonden.

Aseguró que se cuenta con recursos suficientes y una buena estructura financiera para hacerle frente a las tres etapas de la contingencia, - la etapa de la emergencia, la parte de la reconstrucción y la parte de la rehabilitación- "y para ello contamos con un instrumento financiero adecuados que tenemos y que funciona adecuadamente que es el Fonden, que nos va ayudar a resolver esta crisis.

¿Entonces no habrá una partida especial para atender esta crisis ni se va pedir valer el bono catastrófico que tiene el Banco Mundial?

"A estas altura no pretendemos pedir una ampliación presupuestal, porque la verdad el Fonden que se ha perfeccionado a lo largo de los años, con una gran experiencia de los servidores públicos, tienen suficiente para atender la situación de contingencia que vive México por estas afectaciones".

Dijo que en estos momentos el Fonden cuenta con más de seis mil millones de pesos este año y siete mil millones de pesos del año que entrar y con estos recursos creemos que va ser suficiente para hacerle frente a los destrozos que dejo este sismo.

Afirmó que se cuenta con una arquitectura financiera que se desplegará de forma correcta, como los seguros con los que cuentan las escuelas, hospitales y carreteras.

"Es financiamiento presupuestario con acceso a seguros para cobertura catastrófica, por lo que estamos listos para hacerle frente a la contingencia", señaló.

Antes y acompañado del gobernador Alejandro Murat, el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, indicó que el Gobierno de la República tiene garantizado el apoyo financiero para la zona del Istmo de Tehuantepec, luego del sismo que dejó graves afectaciones en 41 municipios.

Sostuvo que el apoyo económico que se va ejercer busca superar la emergencia e iniciar con el proceso de reconstrucción de daños en las zonas afectadas.

Meade constató la situación que prevalece por la contingencia ocasionada por el movimiento telúrico, explicando a los pobladores que actualmente se realiza un censo casa por casa para cuantificar los daños y así brindar certeza de la reconstrucción.

En tanto el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat señaló que los servicios básicos se han restablecido al 100 ciento en la región del Istmo, entre ellos el suministro de agua potable y energía eléctrica, además que no se han registrado brotes de epidemia en la región, gracias a la atención de los servicios médicos en las zonas dañadas.

Precisó que en materia de seguridad, con el apoyo de los elementos de las Fuerzas Armadas, Secretaría de Marina, y la coordinación de las Policías Federal, Estatal y municipal, se realizan acciones de vigilancia y patrullajes en la zona para evitar actos vandálicos.

Señaló que la actividad comercial se restablece con la apertura de tiendas de autoservicio y de comercio local, así como el inicio de la reconstrucción de espacios educativos, como del Centro Escolar de Juchitán y en la mayor parte de la entidad se han iniciado clases.

Murat precisó que se trabaja en tres frentes ante la contingencia: la atención de emergencia, el levantamiento del censo casa por casa y la reconstrucción de las zonas afectadas.

"No nos vamos a ir hasta que esté bien encauzado y resuelta la contingencia. En la emergencia no nos vamos a quedar cortos, no faltará comida y lo que se requiera", indicó.

Destacó que en la reconstrucción de daños se respetará la historia, tradiciones, valores, patrimonio de las comunidades y gestionará los recursos para llevar a cabo las acciones de atención.

MMR