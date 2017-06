“El Tequilero” cuenta con protección de pobladores de La Gavia

Chilpancingo

El gobernador Héctor Astudillo Flores sostuvo que Raybel Jacobo de Almonte, alias "El Tequilero" cuenta con la solidaridad y la complicidad de los habitantes de La Gavia, por eso no se le ha podido capturar.

En el vestíbulo del edificio Centro, del Palacio de Gobierno, el jefe del Poder Ejecutivo local precisó que el operativo de la madrugada del lunes, en la comunidad de La Gavia, del municipio de San Miguel Totolapan se desarrolló sin la participación del Grupo de Coordinación Guerrero (GCG).

"Yo tengo que ser muy respetuoso porque el gobierno del estado no es quien hizo esta operación, el gobernador lamenta mucho lo que pasó, porque no es grata ninguna muerte desde ningún punto de vista ni desde donde se esté; porque no es bueno para la paz ni la armonía del estado", apuntó Astudillo Flores.

Lo que sí enfatizó, es que la Procuraduría General de la República (PGR) tiene su reconocimiento por tratar de ir a capturar a la cabeza de un grupo delictivo que opera desde dicha localidad.

Respecto a los intentos fallidos por detener a Jacobo de Almonte y su banda, Astudillo anotó: "Creo que hay solidaridad y complicidad, hay también relaciones familiares y no solo en ese lugar, si no en algunos otros que permiten que los delincuentes se cobijen con sus familias y se avisan".

De la información que ha logrado obtener, respecto a los hechos del 19 de junio, es que los elementos de la AIC de la PGR llevaban órdenes de aprehensión dirigidas en contra Jacobo de Almonte, quien es conocido bajo el alias de "El Tequilero".

Respecto a las familias que se han deslazado de sus lugares de origen, por miedo a la violencia, dijo que lo importante es garantizar que los afectados tengan las garantías necesarias para regresar a sus lugares de origen.

En el caso particular de La Gavia, recordó que los pobladores sostienen una fuerte confrontación con los habitantes de la cabecera municipal de San Miguel Totolapan.

MMR