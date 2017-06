La CNTE asegura que no defenderá a “aviadores”

Oaxaca

La sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se desmarco y deslindo de los presuntos seis mil aviadores hallados por la Auditoria Superior de la Federación (ASF) en la nómina del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO).

El líder de la gremial Eloy Hernández López, exigió que haga valer la revisión y depuración de la nómina para sacar a quien no trabaja ni devenga su salaria, señaló que si se tratará de gente ligada con su sindicato no los defenderían, pedirían al gobierno federal y estatal que se les sancione.

Ante las irregularidades que detectó la Auditoría Superior de la Federación, al encontrar que seis mil trabajadores de la educación en Oaxaca, cobran sin trabajar, Eloy López Hernández, secretario general de la sección 22, afirmó que harán una revisión de los casos y de detectar personal irregular tendrán que responder ante la autoridad competente.

"Nosotros no vamos a permitir y nosotros también haremos el señalamiento de quienes hagan ese tipo de situaciones que estén cobrando y no estén devengando su salario ¿no?, y si de alguna forma algún compañero pues también habría que revisar cuál es su situación primeramente ¿no? y si está cayendo en una situación de no corresponder a su trabajo, pues también nosotros apoyamos que sea sancionado de acuerdo a las leyes".

Señaló al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca como el responsable de mantener en la nómina a personal que cobra sin trabajar.

A partir enero de 2015 cuando la federación a través de la Secretaría de Educación Pública, asumió la nómina magisterial, se inició la investigación que hasta el momento ha dejado al descubierto que seis mil personas reciben un salario sin devengarlo en el sector educativo.

