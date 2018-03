Descontento en PRD-Guerrero por distribución de candidaturas

Chilpancingo

El secretario general del PRD-Guerrero, Alberto Catalán Bastida confirmó que Izquierda Progresista de Guerrero (IPG), la corriente que encabeza el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero está inconforme con la distribución de candidaturas en la entidad.

La mañana del domingo 4 de marzo, el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero a través de sus redes sociales dio a conocer el riesgo de que la corriente que dirige, IPG pudiera abandonar las filas del PRD, ante la falta de consensos registradas, principalmente en la distribución de candidaturas a nivel municipal.

Los posts de Aguirre Rivero generaron suspicacias, principalmente por el tono en que iniciaba la serie de mensajes con los que amagaba al PRD: "Más vale morir de pie que vivir de rodillas".

La mañana del martes, el secretario general del partido del sol azteca en la entidad, quien forma parte de IPG confirmó que al seno de dicha corriente existe el malestar denunciado por Aguirre Rivero.

"Es un posicionamiento que nosotros como expresión política estamos haciendo al interior del partido, levantando la voz como consecuencia de alguna situación que se dio en la integración de las planillas (municipales), en donde tenemos propuestas, pero además tenemos acuerdos que no se han respetado", destacó.

Comentó que IPG ha hecho planteamientos legítimos, no como forma de chantaje, si no porque cuenta con militantes con posicionamiento y trabajo, pero que no se les ha tomado en cuenta.

Explicó que hubo municipios en los que de manera inicial plantearon precandidaturas, sin embargo, al entrar al terreno de las mediciones reconocieron que no contaban con el respaldo suficiente para ganar la elección de julio, razón por la que se retiraron con el compromiso de que serían incorporados al momento de integrar las planillas, pero ahora no se les reconoce ni incluye.

Por esa razón, manifestó que si no se les toma en cuenta, IPG tiene que valorar todo lo que implica la permanencia en el PRD, dado que son una fuerza importante al seno del partido.

Catalán Bastida destacó que la corriente Aguirrista ha levantado la voz, para dejar en claro que las corrientes mayoritarias están avasallando, lo que no genera equilibrios, sin tomar en cuenta los riesgos que eso implica en un proceso que será sumamente competido.

La situación es tal, que de hecho en la Costa Chica, cuna del Aguirrismo no se les respeta la fuerza que tienen.

En esa zona, dijo que IPG no lleva ninguna candidatura a la alcaldía, razón por la que es justo que se les tome en cuenta en lo que se refiere al caso de regidurías y sindicaturas.

Por el momento, anotó que IPG está fuera de la mesa de negociaciones, con la intención de que las corrientes mayoritarias reflexionen y permitan la inclusión.

Si no existe una rectificación, advirtió que IPG tomará una decisión colectiva, lo que implica el riesgo de dejar también las únicas candidaturas presidenciales que encabeza, que son Iguala y Atoyac de Álvarez.

MMR