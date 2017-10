Logra su libertad Javier Garfio al dar información contra César Duarte

Chihuahua

Luego orquestar el proceso penal en contra de Javier Garfio Pacheco, ex secretario de Comunicaciones y Obras Públicas en el gobierno de César Duarte Jáquez, el consejero Jurídico del Estado, Maclovio Murillo Chávez, ahora lo exculpó del delito de peculado, al apuntar que éste fue manipulado por el ex mandatario.

A poco más de 24 horas de que se le concediera la libertad condicional al ex funcionario duartista, Murillo Chávez reveló que el beneficio de la libertad también se le otorgó por aportar información valiosa en contra de Duarte Jáquez.

"La gente que critica la salida de Garfio (sic) debe entender que existe un objetivo mayor, el cual es detener a Duarte", indicó el titular de la Consejería Jurídica Estatal, al destacar ante los medios, que Garfio Pacheco no se benefició con la venta ilegal de los predios.

"Él solo firmó los documentos para su venta y no se benefició directamente, ya que fue orden del ex gobernador César Duarte (y) durante su audiencia proporcionó información para que las autoridades logren la captura de los demás involucrados en éste y otros delitos, por lo cual sólo tendrá que pagar la multa por 435 mil 515 pesos", apuntó.

Asimismo aclaró que ya se tiene garantizada la reparación del daño, que son los predios que se habían vendido ilegalmente: "Garfio Pacheco estuvo en prisión preventiva siete meses y al terminar el proceso se le asigna la condena de tres años porque él era primodelincuente.

"Hasta donde se había visto, tenía un modo de vivir, en lo personal no tuvo ningún beneficio para sí mismo, su actuación se limitó a firmar un documento pero no sólo él, sino toda la Junta de Gobierno fue obligada, encabezados por el ex gobernador. Todo indica que fue Duarte quien ordenó que lo firmaran, pero los miembros de la junta no obtuvieron ningún beneficio", subrayó.

Tras señalar que en esta condena contra Garfio Pacheco se observa que los actos de corrupción cometidos en la anterior administración están siendo castigados, Murillo Chávez sostuvo que aquí se está resolviendo el caso...

"El gobernador Javier Corral Jurado, desde un principio, hizo una invitación a aquellos ex funcionarios que pudieran dar información relevante, "algunos acudieron otros no, entonces, a los que en primer término han colaborado tendrán un trato distinto a los que no quieren colaborar", señaló

Al respecto, la Fiscalía General del Estado (FGE) reiteró que el ex funcionario admitió su culpabilidad, además reveló datos de importancia para profundizar en las investigaciones sobre el caso y determinar la responsabilidad de más implicados en la venta ilícita de los terrenos de La Labor de Terrazas.

En el 2012, autorizó la venta de 16 terrenos destinados para la construcción de viviendas populares. Los terrenos con una superficie de un 1, 906,750.509 metros cuadrados, fueron vendidos a la empresa Grupo Industrial y Constructor S.A. de C.V., por un monto de 99 millones 151 mil 026 pesos, cuando el avalúo era de 427 millones 840 mil 691 pesos.

MMR