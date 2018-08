Con 7 pipas de agua riegan la Colón diariamente

Luis Alberto López García

Desde enero el riego de la calzada Colón es mediante pipas y por día, de lunes a viernes, son necesarias entre cinco o siete, pues el sistema instalado en la administración pasada no funcionaba.

“La Colón se riega de lunes a viernes, dependiendo del flujo vehicular y la captación de agua en las plantas tratadoras, de cinco a siete pipas diarias, es decir, de 50 mil a 70 mil litros diarios. El 90% del riego estaba en desuso y de 12 motores funcionaban tres. La longitud de riego era de 80 metros por cada camellón”, dijo Alejandro Gutiérrez Zamudio, titular del departamento de Parques y Jardines en el municipio.

Cuestionado sobre los arbustos talados y retirados con las obras de remodelación de la calzada, el funcionario argumentó que ellos no tuvieron nada que ver con eso y que en lo que va del año solo han quitado cinco palmas muertas por el amarillamiento letal.

“Parques y Jardines no los está retirando y hay que preguntarlo a los ejecutores del proyecto”.

Sobre el motivo por el que las palmas no fueron retiradas de raíz, Gutiérrez Zamudio dijo que el costo es un problema y que no necesariamente deben hacerlo porque el grupo especializado que revisa la plaga no lo dictaminó así.

“Cuesta mucho dinero sacar la raíz de una palma y tendríamos que desbaratar parte del camellón y vehicular. Hay un grupo de especialistas sobre el amarillamiento letal y no han llegado a la conclusión de que sea necesario retirarlas, mientras no exista un dictamen es invertir un dinero”.

Recordó que actualmente hay 11 árboles enfermos o que sufren de distintas plagas a los que les administran un tratamiento y que decidirán si retirar o no conforme vean su evolución con las aplicaciones.

Proyecto de la Colón causa polémica en comisión

En sesión de la Comisión de Planeación, Urbanismo y Obras Públicas, Tomás Galván Camacho, director de Parques y Jardines negó que los trabajos dañaran de manera considerable vegetación existente en el camellón central.

Detalló que el proyecto de la calzada consta de cinco etapas: una de rehabilitación del camellón central que está en curso, la remodelación de las banquetas laterales, mejora en los cruceros, cambio de señalética y semaforización, así como la instalación de una ciclovía.

En ese sentido, expuso que los trabajos en la cordonería tienen un costo de 3 millones de pesos, en el piso podotáctil un millón, las bancas y botes que se colocarán están estimados en 500 mil pesos, la colocación de nueva vegetación 6 millones y la instalación de la planta tratadora de agua 5 millones de pesos.

Sin embargo, la cifra total estimada para las obras de 15.5 millones de pesos, no coincide con lo que el funcionario manejó hace unos días en entrevistas para la prensa, donde se dijo que la planta sería un costo adicional a los trabajos previamente programados.

Galván Camacho tampoco precisó detalles referentes al cronograma de obras que se realizan en la calzada, así como tampoco abordó un porcentaje de avance o fecha precisa para concluir la primera etapa.

Por su parte, el primer regidor José Ignacio García consideró que el tema de la calzada Colón ha sido politizado y está distorsionada la labor que la autoridad municipal realiza para mejorar la imagen de la vialidad.









