“Mujeres y minorías irrumpen en EU”

Agencia EFE y Raquel Godos

Las mujeres y las minorías copaban ayer la atención tras haber irrumpido con fuerza en este ciclo electoral en Estados Unidos durante las primarias celebradas el martes en cuatro estados, de cara a las elecciones legislativas de noviembre.



Ya son 199 las mujeres que se han asegurado la pelea en los comicios para lograr un asiento en la Cámara de Representantes, y en cinco puestos a nivel nacional ya que es seguro que sustituirán en esos cargos a hombres.



En Vermont, la demócrata Christine Hallquist hizo historia al hacerse con la victoria en las primarias para la gubernatura, y convertirse así en la primera aspirante transgénero a un cargo político de ese calado.



Además, otras mujeres demócratas pertenecientes a distintas minorías fueron vencedoras en sus distritos, como la musulmana de origen somalí Ilhan Omar, en Minnesota, o la afroamericana Jahana Hayes, en Connecticut.



Hay dos tendencias claras: los votantes demócratas eligen a más mujeres o a miembros de minorías, en respuesta a la retórica divisiva del presidente Donald Trump, y los republicanos se aferran a candidatos más cercanos al mandatario que a la vieja guardia republicana.



Así, en las primarias republicanas en Minnesota, el ex gobernador Tim Pawlenty fue derrotado en su intento de recuperar la nominación conservadora a la gubernatura ante el candidato Jeff Johnson, respaldado por el magnate.



Pawlenty había calificado a Trump de “deficiente, desinformado, desquiciado y no apto para ser presidente” en las semanas previas a las elecciones presidenciales de 2016, mientras que Johnson se acercó al mandatario durante su campaña de los últimos meses.



“¡Jeff Johnson de Minnesota tuvo una gran noche al ganar la nominación republicana para gobernador contra un oponente muy fuerte y conocido! Gracias por todo el apoyo que me mostró. Tienes mi apoyo completo y total. ¡Ganarás en noviembre!”, dijo Trump en Twitter.



También en Wisconsin, los republicanos respaldaron a la senadora estatal Leah Vukmir para enfrentarse a la demócrata Tammy Baldwin. Vukmir, cercana al aparato del Partido Republicano, optó por una estrategia mixta, al granjearse los soportes clásicos a nivel estatal y alabar a Trump en sus discursos.



La atención también se centró en el escaño del actual presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Paul Ryan, quien ya anunció su marcha del Congreso.



El aspirante demócrata Randy Bryce, de origen latino y trabajador metalúrgico, logró ser nominado por ese distrito de Wisconsin, y se batirá al republicano Bryan Steil, quien ha recibido el apoyo del propio Ryan y también de Trump para mantener ese escaño del lado de los conservadores.



También se conoció el candidato a gobernador republicano en Kansas, en unas primarias celebradas la semana pasada cuyo resultado tan apretado obligó a un nuevo escrutinio. El gobernador Jeff Colyer concedió la victoria a Kris Kobach, uno de los políticos de línea más dura, muy cercano a Trump.



Los expertos creen que los demócratas, aupados por las mujeres y las minorías, con rostros más frescos que los radicales republicanos, podrían recuperar al menos una de las dos cámaras del Congreso en noviembre.