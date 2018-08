Candidata republicana declina tras presentar título falso

Agencia Notimex

Una candidata republicana a la Legislatura de Florida se retiró de la contienda ante las críticas que se generaron en su contra, tras mostrar en internet un diploma falso que la acreditaba como graduada de la Universidad de Miami, señalaron diversos medios de prensa.

Melissa Howard declaró al Sarasota Herald-Tribune que fue la decisión correcta abandonar la carrera por el escaño de la Cámara de Representantes de la Asamblea Legislativa estatal.

La joven mujer, quien horas antes había dicho que permanecería en la contienda, admitió que mostró un diploma falso y pidió disculpas públicas al señalar que no fue su intención engañar a nadie.

"Cometí un error al decir que logré mi título (universitario). Lo que hice estuvo mal y es un mal ejemplo para alguien que busca el servicio público”, indicó.

Sin embargo, Howard no dijo cómo obtuvo el diploma y tampoco explicó por qué falsificó sus credenciales académicas. El hecho de no tener un título universitario no la descalifica para postularse para un cargo público, de acuerdo con The Washington Post.

Howard causó revuelo cuando la semana pasada viajó a Ohio a buscar lo que decía era el diploma que la acreditaba como graduada de mercadeo de la Universidad de Miami. Luego distribuyó fotos del documento a algunos medios y publicó en redes sociales las copias de sus credenciales académicas.

Pero la asesora general de la Universidad de Miami, Robin Parker, se encargó de desmentirla al asegurar al Herald Tribune que “Howard nunca se graduó”.

El centro universitario aclaró que no cuenta con licenciatura en mercadeo, sino en negocios, además de que el diploma que mostró la candidata tiene las firmas de James C. Garland, presidente, y Robert C. Johnson, decano, pero que este último no estaba a cargo de la Escuela de Negocios, según el Florida News Online .

Howard era candidata a las primarias del próximo 28 de agosto para buscar un escaño en la Cámara de Representantes de la Asamblea Legislativa estatal por el distrito 73.





