Peña evalúa daños en Edomex en medio de reclamos

Ciudad de México

El presidente Enrique Peña Nieto condenó a quienes desinforman y difunden noticias falsas para confundir y entorpecer el auxilio y el apoyo a los damnificados por los sismos.

"Vimos en redes sociales mucha desinformación, noticias falsas que entorpecen labor de auxilio y apoyo a personas damnificadas. No se dejen engañar, no se dejen confundir, aquí no vale y es francamente condenable que haya ese tipo de expresiones de gente que solamente quiere confundir y entorpecer auténticamente la ayuda a quien lo necesita", dijo.

El presidente Enrique Peña Nieto visitó Joquicingo, Estado de México, uno de los municipios con mayores afectaciones luego del sismo del 19 de septiembre y evaluó los apoyos otorgados a las familias afectadas.



En su recorrido por las calles de esta localidad afectada por el terremoto del 19 de septiembre, un grupo de jóvenes que se identificaron como estudiantes de la UAEM protagonizaron una zacapela con elementos del Estado Mayor Presidencial.

Los estudiantes pidieron a Peña que tomara una pala y se pusiera a quitar escombros.

Sostuvo que a veces, lamentablemente en medio de esta tragedia, no falta gente que a veces llega a provocar.

Peña Nieto estuvo acompañado por los secretarios la de Marina, Defensa Nacional y por el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo.

De acuerdo con datos de la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, en Joquicingo murieron de 13 personas durante el terremoto.

Me encuentro en Joquicingo, en el Estado de México. Tendremos una reunión de evaluación de daños por el sismo del 19/09 en esta entidad. — Enrique Peña Nieto (@EPN) 24 de septiembre de 2017







Con información de Javier Ríos y Notimex.