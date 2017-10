Tras salida de 'El Tatos', familiares de reos ingresan a Chiconautla

Estado de México

Luego de que esta mañana Luis Alberto González Nieto, El Tatos, dejó el penal de Santa María Chiconautla, ubicado en Ecatepec de Morelos en el Estado de México, familiares de los demás procesados podrán ingresar al reclusorio después del medio día para realizar la respectiva visita familiar.

Familiares de los presos aseguraron que a pesar de que no han tenido contacto con los internos, se sienten más tranquilos, luego de El Tatos al penal número 14 de Gómez Palacio, Durango.

Señalaron que los internos en algún momento les comentaron vía telefónica que el ambiente dentro del penal "se estaba poniendo tenso", lo que los preocupó.





"Pues me llama mi hijo y me dice que un delincuente de los más peligrosos está en este penal, como nos vamos a poner. Yo no sé porque no lo mandaron desde un principio a un penal de máxima seguridad", comentó una de las visitantes.

Mostraron su inconformidad con las autoridades penitenciarias, ya que según comentan la información que les proporcionan es vaga y confusa.

"Ayer nos dijeron que con la pura credencial podíamos pasar pero hoy nos dicen que no es seguro, llegamos ayer y no es posible que no nos dejen pasar, solo nos traen de aquí para allá", dijo Sandibell López.

Minutos antes de las ocho de la mañana de este lunes, se suscitó una riña entre los internos del penal de Chiconautla, que dejó como saldo dos custodios y un interno heridos.









