Estudiante de FES Acatlán denuncia acoso de profesor

Ciudad de México

Una estudiante de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán denunció en redes sociales el acoso sexual que sufrió por parte de uno de sus profesores.

A través de un video publicado en el grupo "Comunidad FES ACATLÁN (alumnos)", Brenda Hernández relató cómo fue acosada por el profesor de francés, Alberto Méndez Romero, cuando terminó su clase.

"Cuando salía de la clase que tomé con él, salí por el estacionamiento de profesores, me lo encontré y me insinuó que me subiera a su carro a lo que obviamente me negué, me tomó de la muñeca y se la arrebaté", relató en el video.

Brenda Hernández explicó que anteriormente ya había "sentido comentarios incómodos de su parte" y que posteriormente intentó denunciar el suceso ante las autoridades de la FES Acatlán.

"Me acerqué a la caseta de vigilancia que se encuentra en el estacionamiento para denunciar el acoso de parte del profesor y sólo me dijeron que me anotara en una libreta".

La estudiante de séptimo semestre de Comunicación compartió su indignación ante el suceso y pidió el apoyo de la comunidad universitaria para denunciar el acoso el día de mañana.

"Quiero denunciar el acoso de parte del profesor y solicitar el apoyo de la comunidad universitaria a que me acompañen el día de mañana al Edificio de Gobierno de la Facultad a las 11 de la mañana a exigir justicia".

"No podemos tolerar, nos tiene que indignar, nos tiene que molestar, necesitamos que esto deje de pasar, no puede pasar en la Universidad Nacional y menos en nuestra facultad", dijo por último en el video.

Hasta el momento, la FES Acatlán no se ha pronunciado al respecto.

