Hace 4 años recibimos una llamada de Netflix. Querían que hiciéramos la primera serie original de la plataforma para una audiencia local. El primer show internacional a nivel mundial. El primer territorio a explorar era Latinoamérica, México específicamente. Ahí empezó este viaje. Han sido 4 años de profundo aprendizaje, risas, sudor y lágrimas. Nuevos amigos y un equipo de actores y creativos extraordinario. 4 años de recibir cariño fuera de serie de muchos rincones del mundo. 4 años de nuestras vidas dejados en Nuevo Toledo. Muchas gracias a todos. Hoy nos despedimos porque creemos que no hay nada mejor que cerrar esta historia en su pico más alto y haciéndole honor al cuento, sin estirar la liga. El experimento de Netflix que empezó hace 4 años con #ClubDeCuervos se ha transformado en 35 series locales y muchas más en desarrollo a nivel mundial. Gracias a todo el equipo que lo hizo posible. GRACIAS a ustedes por recibirnos con tanto pinche amor. Hasta pronto! #NetflixOriginal @netflixlat