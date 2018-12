Netflix anuncia el estreno de un documental de Avicii

Milenio Digital

Netflix anunció que en su plataforma estrenará el documental en el que se dice que Avicii que anunció su muerte.

Avicci: True Stories se estrenará el 28 de diciembre en Estados Unidos, Reino Unido y Australia, hasta el momento no se ha anunciado fecha para México.

El filme relata la vida detrás del famoso DJ, el director Levan Tsikurishvili siguió los pasos del músico durante cuatro años y documentó varios de los momentos más importantes de su carrera.

Tim Bergling, el verdadero nombre de Avicii tuvo varios problemas de salud, entre ellos alcoholismo que derivó en una pancreatitis aguda y en 2014 su vesícula biliar tuvo que ser extraída; además sufrió ansiedad por lo que se retiró de los escenarios por un tiempo.

“Ya no podré tocar, les he dicho que me voy a morir. Lo he dicho muchas veces”, declaró Avicii en una de las escenas del documental en donde habla de sus conciertos.

La cinta se exhibió en los cines de los países escandinavos, en ella se muestran los preparativos de 800 conciertos, la composición de varios de sus éxitos mundiales y la batalla contra sus enfermedades.

Tim Bergling murió el pasado 20 de abril después de quitarse la vida al cortarse las venas con pedazos de botellas de vidrio.

