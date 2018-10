Narra “Olivia Newton-John” la vida de “una guerrera”

Libertad Ampudia

Hace cinco décadas la veinteañera Olivia Newton-John saltaba al estrellato con su icónico papel de Sandy, en la película Vaselina; hoy, esa joven volverá a la pantalla a través de una biopic protagonizada por Delta Goodrem, quien define a la actriz y cantante como una guerrera, auténtica y capaz de llegar a múltiples generaciones.



“He aprendido que ella es una guerrera, que trata de superarse en todo momento (…) ella se ha mantenido fiel a sí misma, todo el tiempo, y nunca deja que nadie la cambie”, dice en entrevista, con motivo del estreno de Olivia Newton-John: La historia de mi vida hoy por Lifetime.



Sobre el éxito que Olivia ha tenido a lo largo de su trayectoria, añade: “Creo que es porque es muy auténtica, es muy real, viene de quién es frente a la cámara y fuera de cámara; ella ha sido capaz de tocar diferentes generaciones a lo largo de su carrera”.



Por ello, con cariño y su mayor esfuerzo presenta su historia como mujer y artista, para que los más jóvenes pueda ver “el increíble modelo a seguir que es”; esto, lo hace trasmitiendo desde el habla hasta las cosas que atraviesan por su corazón.



“Honestamente quería jugar a mi ídolo cuando crecía, especialmente como una niña australiana; traté de traer luz al mundo a través de lo que ella hizo, y sentí que era Navidad todos los días al actuar”, añade.



Este septiembre, la Sandy de Randal Kleiser cumplió 70 años y anunció su tercer diagnóstico de cáncer; este tema, la une más a Goodrem, quien padeció la enfermedad en su juventud y, ahora, ambas son incansables defensoras de la investigación, promueven eventos y apoyan a ONG.



“Eso definitivamente va directo al corazón; obviamente podría dibujar mi propia experiencia, también me inspiré en el tipo de conexión que Olivia tenía conmigo cuando me contactó cuando tuve cáncer, obviamente tuve que desbloquear esa parte; espero que en la película se vea que es muy real”, expresa.



Un lugar común más amable es la música; la cantante se siente orgullosa grabar éxitos como “Hopelessly Devoted to You” de Vaselina, “Magic” de Xanadu o “I Honestly Love You”, su favorito, que espera dar a conocer entre las nuevas generaciones.