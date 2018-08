Libertad Ampudia

Cazar tiburones en medio de un tonado es uno de los mejores papeles que Ian Ziering ha tenido, sobre todo, porque los niños lo llegaron a ver como un superhéroe; no obstante, en un inicio el propio actor prensó que Sharknado no era una buena idea cinematográfica, hasta que fue sorprendido por el éxito y aceptación de la saga de Syfy.

“Cuando leí el guión por primera vez no pensé que esta película pudiera ver la luz del día; pensé que era terrible, pero había muchos agujeros en el guión que deberían llenarse con efectos visuales y no veía que tuvieran dinero para proporcionar esos efectos, al leerlo pensaba que esto sería como personas con disfraces peludos, nada de lo que yo quisiera ser parte”, dice en entrevista.



Y añade: “Mirando a mi esposa con mi bebé en nuestros brazos y otro bebé en su vientre, me di cuenta de que tenía que tomar este trabajo para mantener a mi familia; pero no me imaginé que generaría cinco películas después, estoy gratamente sorprendido por eso”.





“Dios, ojalá lo supiera”, exclama sobre el ingrediente que hizo de Sharknado todo un fenómeno; pero tampoco le importa saberlo, es suficiente con saber lo afortunado que es de formar parte de un proyecto de esta naturaleza. “Me gustaría decir que soy yo, pero sé que no (risas)”, bromea.

Lo que sí sabe es que los principales estudios cinematográficos gastan cientos de millones de dólares con la esperanza de que captar un poco de la emoción que la productora Asylum ha generado con esta saga; recuerda incluso que cuando Guillermo del Toro presentó Pacific Rim, ellos crearon su versión de bajo costo: Atlantic Rim.





Ziering también comparte lo que más atesora del proyecto: “Cuando estoy en la Comic-Con los niños me miran como si fuera un superhéroe; el hecho de ver mi foto en las pijamas de niños o disfraces para Halloween es muy gratificante, poder poner un sonrisa en los pequeños es la mejor parte del trabajo”.

Menciona que no ha habido un solo trabajo en su carrera, algunos han sido más exitosos que otros, pero él se enfoca en lo bueno de cada experiencia y lo que aprendo de cada una de ellas.

“Creo que las películas vienen en el momento correcto en el momento correcto con la historia correcta; jugar a ser un héroe de acción y aventura me ha permitido verificar dos cosas en mi lista de deseos, e siento muy afortunado de ser parte de este proyecto, porque me mostró un grupo demográfico completamente nuevo para mí y mi intención es envejecer con él en diferentes roles”, agrega.

Finalmente, comenta que las herramientas digitales fueron de gran ayuda para Sharknado, pues le permitieron llegar a múltiples públicos; al respecto, señala que él ama las redes sociales pues le gusta mucho relacionarse con sus seguidores.



Claves: Los detalles: * El último sharknado: ya era hora estrena este domingo 19 de agosto por SYFY; con Ian Ziering, Tara Reid, Cassie Scerbo y Vivica A. Fox.

* En esta sexta entrega los protagonistas deberán viajar en el tiempo para * detener al Sharknado que inició todo y así evitar que la tierra quede destruida. *Ziering siente un poco de melancolía por el final, pero está seguro de que los fanáticos estarán realmente contentos con el cierre de la saga.

