Diablero: Christopher encuentra su pasión entre el bien y el mal

Ivett Salgado

El portal a un mundo sobrenatural está por abrirse con el estreno de Diablero, la nueva serie original de Netflix en México que pondrá en pantalla la eterna lucha entre el bien y el mal, extraída de la novela El diablo me obligó (F G Haghenbeck), la cual es protagonizada por Christopher Von Uckermann.



“Es adaptación de esta novela y eso genera confianza, tenemos una gran historia que se consolida con el trabajo en dirección de J.M. Cravioto y Rigoberto Castañeda, quien viene del terror, una combinación sublime”, dijo a M2 Von Uckermann al hablar de su nuevo trabajo.



La historia pondrá en pantalla un reflejo del folclor de México y la violencia, a través de sus personajes centrales: el padre Ramiro y Elvis, un cazador de demonios que organiza peleas clandestinas en las cuales se enfrentan los demonios a muerte.



“Mi personaje es un padre que se encuentra con una parte oscura de su pasado y busca solucionarlo, en ese camino conoce a los diableros que lo meten al mundo oscuro del exorcismo, es un padre ortodoxo que no creía en lo paranormal”, explicó Uckermann.



Diablero comenzó su rodaje en abril de este año y contó con el talento del cineasta José Manuel Cravioto, que en esta ocasión se convirtió en el showrunner del proyecto, además de Rigoberto Castañeda, experto en cine de género y responsable de la exitosa película de terror KM 31.



“Hay un plus en la serie, como actor buscas a los buenos escritores y directores y ellos están en este momento en las series, cinematograficámente están muy bien construidas, incluso encuentras en series elementos que no has visto en el cine”, comentó el actor.



“Ahora vemos una gama muy rica de talentos en las series, hay mucha libertad creativa y en el caso de Diablero todos proponían para un mejor trabajo, nos daban esa oportunidad de aportar un poco a tu trabajo, eso me parece muy bueno”, agregó el actor respecto a la mecánica de trabajo de la producción.



En cada llamado que tuvieron los demonios, el trabajo de caracterización se extendió hasta por dos horas, porque la producción siempre estuvo pendiente de perfeccionar a detalle el look de sus personajes para ofrecer al público una serie a la altura, sobre todo en lo que se refiere a efectos especiales.



“Quedo satisfecho, vimos escenas finales y es impecable, la historia no cae en el terror excesivo, tiene también ciencia ficción y aventura; sobre la caracterización, a mí me tocó poco, pero a Quetzalli le tocaban más de dos horas de trabajo”, explicó el actor.



Al elenco de la producción se suman Horacio García Rojas, Giselle Kuri, Dolores Heredia, Humberto Busto, Flavio Medina, Quetzalli Cortés y Fátima Molina, esta última como Queta Infante, la hermana del diablero.



“Como actor es superimportante tener ensayos previos para descifrar tu personaje antes de las grabaciones y con Diablero se hizo, además tienen una gama amplia de géneros y es grandioso que se arriesguen con historias locales diferente”, explicó Fátima Molina.



La trama ya está en 190 países, lo cual “es grandioso, porque en un solo día el mundo verá tu trabajo y sobre todo verán un México sin clases sociales, folklórico y que nos pinta como somos”, agregó Molina.



La enseñanza que ha dejado la trama

La historia relata cómo Elvis Infante (Horacio), un cazador de demonios que busca que aquellos desaparezcan con la ayuda del padre Ramiro Ventura (Christopher), quienes forman un equipo para salvar a la humanidad y atraparán criaturas sobrenaturales en el camino.

Horacio Rojas aprendió un poco de náhuatl, ya que su personaje en la serie lo habla, además de que la cultura mexicana dentro de la trama se manifiesta.

La historia también involucra a Giselle Kuri, quien se enfrentará a luchar contra la maldad, resaltando el valor de la unión y la familia, experiencia que le ha dejado un gran aprendizaje.

“Yo era muy miedosa en esta onda que se maneja en la película, toda la vida me ha dado mucho miedo, pero después de haberme divertido tanto al realizar la historia se me fue todo ese miedo”, dijo Kuri.





Con información de: Violeta Moreno





El amor a lo sobrenatural

Después del éxito que logró en la serie que protagonizó, Kdabra, Christopher regresa a las historias del género de terror.

Su favorita

El actor se declara amante de la ficción, lo sobrenatural del terror por lo que se sintió muy a gusto con este trabajo.

Crece su panorama

Para Fátima Molina dar vida a una cazadora de demonios en esta producción amplió su rango de posibilidades de trabajo.

Próximo estreno

Ahora espera el estreno de Marioneta, una trama de Álvaro Curiel en la que interpreta a una vagonera del Metro de CdMx.