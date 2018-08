"Bailadísimo" tiene la diversión asegurada: Mauricio Alatorre

Leslie Carrasco

Alegría, relajación y originalidad son las promesas que el productor general de contenidos de Multimedios, Mauricio Alatorre hace sobre la nueva apuesta televisiva del canal regiomontano cuya señal será transmitida por primera vez en Ciudad de México a las 21:30 horas a través del canal 6.1. En entrevista con ¡hey! el creador comentó que en Bailadísimo los televidentes podrán ver los mejores pasos de baile de las parejas que a su vez, son parte de la familia Multimedios.



“Todos los integrantes son parte del ecosistema del canal, así que la diversión está asegurada, todos son personajes que han estado relacionados al mundo del espectáculo”, afirmó Mauricio, quién además destaca la espontaneidad como un punto a favor del programa. “Nosotros no estamos en un foro, grabando 16 horas seguidas, todo lo que ven es real y espontáneo, y eso nos da puntos, es algo que no hace Televisa ni Tv Azteca en formatos similares, puede parecer que está muy trillado, pero a nosotros nos ha funcionado justamente por todos estos guiños tan particulares que tenemos”, comentó.



Bailadísimo funcionará como pieza introductoria al contenido que el canal irá mostrando poco a poco en Ciudad de México, pues actualmente se puede apreciar la señal de prueba que se irá sustituyendo por el contenido habitual,



Sobre el jurado que calificará a los concursantes, Alatorre adelantó que su alineación se compondrá de Lis Vega, quien también participará como conductora junto a Ernesto Chavana, uno de los rostros más sobresalientes del entretenimiento regio, Karenka, ex concursante del programa Reto 4 elementos y Latin Lover.



“Todas las noches se va a calificar algo y se va a premiar, habrá un reconocimiento en efectivo para el mejor paso de la noche, para el que baile muy bien habrá un ‘bailadísimo’, para el que lo haga regular un ‘bailongo’ y un ‘bailin’ si lo hacen muy mal, los premios finales que hemos dado en ediciones pasadas van desde viajes a Costa Rica hasta cursos de baile en Nueva York”.



Alatorre explicó que la misión de Bailadísimo es divertir y llegar a la mayor cantidad de televidentes para hacerles pasar una gran noche, por lo que el reto que supone estrenar un programa fuera del fin de semana no es algo que atormente al equipo involucrado en esta nueva emisión del programa de baile.



“Todos nuestros realities se han transmitido entre semana porque somos conscientes de que la gente también ve televisión esos días, los televidentes quieren ver cosas divertidas toda la semana, no solo en domingo, todo el mundo está en su casa en martes, todo el mundo quiere olvidarse por un momento de los problemas”, bromeó el productor, quien además comentó el proceso que denomina como orgánico entre las redes sociales y la producción.



Van por más



Bailadísimo será el precursor de Acabátelo, con Mario Bezares, que será el sucesor del contenido que se podrá ver en el canal 6.1 en Ciudad de México.



La nueva temporada de Bailadísimo iniciará inmediatamente después de que concluya la primera etapa con celebridades.



La convocatoria será abierta al público y podrán participar aún sin tener nociones profesionales de baile.