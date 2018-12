A gran velocidad, 'Flash' se une a 'Arrow' y 'Supergirl'

Omar Ramos

Grant Gustin es un actor que proviene del teatro musical y su primera gran oportunidad vino con el show musical Glee que resultó un fenómeno mundial. Tras participar en siete episodios dando vida al maquiavélico Sebastian Smythe, vendría el trabajo que hasta ahora define su carrera: interpretar a Barry Allen, mejor conocido como Flash, un rol que lo sigue sorprendiendo.



“Nada me habría podido preparar para dar vida a un superhéroe. En Glee fue la primera vez en la que estuve frente a una cámara, ya había hecho algunas cosas muy pequeñas en Virginia, pero la primera vez que trabaje en Hollywood fue ahí. Viniendo del teatro musical creo que fue la forma más fácil de hacer mi transición a televisión. Pero de ahí a esto, fue un shock. En los primeros episodios fue extraño. Los movimientos, la ambición, lo que hay que lograr cada día. Es una locura”, dijo el actor en Vancouver, lugar donde se graba la serie que en México se transmite por Warner Channel.



El show actualmente transmite su quinta temporada y forma parte de una sólida barra de superhéroes de DC integrada por Arrow y Supergirl. Gustin siempre tuvo claro que se trataba de un buen producto televisivo, sin embargo, en un tiempo en el que vivimos una saturación de superhéroes en todos los medios, agradece el apoyo de los seguidores del programa.



Flash se ha caracterizado por ser una serie no convencional. Si narrar la historia del joven con supervelocidad es complicado, traducir esa narrativa a imágenes ha requerido de mucho ingenio por parte del equipo técnico del show.



“Para mí el mayor reto de esta serie viene con la post producción ya que este es un show muy ambicioso y estamos tratando de vender a estos personajes que tienen supervelocidad. Además hacemos un programa de televisión con muchos episodios y hay que buscar que con nuestro presupuesto logremos los efectos especiales y cómo hacer las escenas de acción y que se vean realmente salvajes; no tenemos los presupuestos de una cinta de Marvel o DC, pero los chicos hacen un gran trabajo”, comentó Gustin, quien ahora tiene un nuevo desafío enfrente.



Este jueves estrena en México Elseworlds, el crossover de las series The Flash, Arrow y Supergirl, que a demás introduce a Ruby Rose como Batwoman. Este ambicioso proyecto comienza en el universo de Flash, en donde Gustin tendrá la oportunidad de cambiar de superhéroe y ahora dar vida a Arrow, papel que regularmente es interpretado por Stephen Amell.



“Convertirme en Arrow fue increíble, fue una gran experiencia actuar en otro traje”, dijo.



EL TRAJE DE FLASH



8 copias del traje existen, cada una con distintos detalles para mejorarlos.



4 trajes en total habrá usado Grant Gustin para cuando termine una temporada.



10 minutos en total se tarda el actor en ponérselo.