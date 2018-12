‘La Villa de Santa Claus’: el espectáculo tiene ADN ‘chabelesco’

Violeta Moreno

Tras 10 años de entretener a las familias y adentrarse al mundo navideño, La Villa de Santa Claus llega nuevamente con su espectáculo hoy y mañana al Pepsi Center.



Xavier López Miranda, quien es el productor y el encargado del show musical platicó con M2, sobre la credibilidad que mantiene el espectáculo en la Ciudad de México.



“Tratamos de presentar un espectáculo de muy alta calidad, es un producto que hemos cuidado mucho, hasta los detalles porque se trata de crear una fantasía. Para eso contamos el origen de Santa, de dónde viene y por qué llega en esta temporada; después de la obra, tenemos una villa interactiva, extendemos la experiencia del espectáculo, para que la gente interactúe con los duendes con Santa. Realmente es una visita completa”, destacó el productor.



Hoy en día existen diversos shows donde se habla de la Navidad, la historia de Santa Claus y la época familiar de estar con los que más quieres, pero López nos explicó qué hace especial a su producción.



“Nosotros tratamos de presentar el mejor espectáculo posible, lograr que la familia entera se la pase bien, más ahora que está tan segmentado todo, ha sido nuestro mantra”, dijo.



El espectáculo, dijo, está relacionado con las enseñanzas que su padre Xavier López Chabelo le ha dejado.



“Sí es muy pegado al trabajo de mi padre, de cómo le hacemos, lo construimos con base a que todos se la pasen bien”.



Incluso destacó que se han preocupado porque no se pierda la cultura de los shows en vivo, sobre todo para aquellos de las nuevas generaciones.



“Es importante el teatro, donde la sociedad entera pueda compartir una experiencia inmediata, el teatro está vivo; y esta obra es interactiva, es una experiencia inmediata, no tan individual, el teatro hoy por hoy tiene esa relevancia, lejos de la pantalla”, enfatizó el productor.



“La pantalla es increíble y poderosa, pero vivencias como conciertos o eventos donde el público está presente te sigue dando eso que la pantalla no te va a dar, es olerlo, es vivirlo”, añadió.



“El trabajo de mi padre en la televisión es por lo que todo mundo lo recuerda, le encantaba hacer su programa pero le encantaba aún más hacer shows, no es lo mismo verlo que vivirlo, el espectáculo tiene ADN chabelesco”.



Incluso añadió que no se debe quitar la ilusión a un niño de seguir creyendo, de seguir compartiendo en Navidad y estás épocas:



“Los niños saben mucho, pero siguen siendo niños y en esta época de la Navidad tratar de preservar este sentimiento, ilusión, fe, esperanza, regalos, cenas, convivencia es muy positivo para la familia”.



“Eso es Santa, tener esta parte donde piensas que la vida es maravillosa, un regalo, recibir lo que quieres, símbolo fuerte más allá de la parte mercadológica”, destacó.



CLAVES



LA TRAMA

En la historia, que presenta a 25 actores en escena, se narra la anécdota de un carpintero que quería hacer juguetes.



EL EXTRA

El boleto incluye un recorrido por la Villa interactiva, donde niños, jóvenes y adultos compartan con los duendes de Santa.



LA CITA

Las funciones son 22 y 23 de diciembre con dos horarios de funciones a las 12:00 horas y 16:30 horas.



LA GIRA

Hace unas semanas se presentaron en el Teatro Fox Performing Arts Center de Los Ángeles California, totalmente en español.