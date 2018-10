Martha Calvillo y Mauricio Ortega

La cantante tapatía hizo lo propio en el Foro Principal, donde presentó por segunda vez en la ciudad su tour #333, gira que reunió a más de 2 mil personas en el Auditorio Benito Juárez.

Minutos antes del espectáculo, Paty se reunió con los medios de comunicación y compartió que en los próximos días lanzará una edición deluxe de Live 333, su más reciente producción, de la cual adelanta incluirá temas inéditos. También comentó que Alejandro Sanz, figura que admira y con la que participa en Cuenta Pendiente, su más reciente sencillo, es su modelo a seguir.

“Estoy muy contenta y agradecida con la vida y con él (Alejandro Sanz) de que el sueño de poder grabar con él se me haya podido cumplir. Yo quiero ser como Alejandro Sanz, quiero ser una artista como él, que la gente pueda recordar un tema mío en 10 años más como lo hacen con su música”, dijo Paty en rueda prensa.

Cuando el reloj dio las 20:33 horas, tras una cuenta regresiva y con el ruedo a punto de llenarse, las luces del escenario se apagaron y finalizaron con una lluvia de estrellas en pantalla. La silla en forma de pirámide se iluminó y acogió a Paty Cantú en un atuendo plateado y sosteniendo dos micrófonos, mismos que introdujeron a la primer canción de la noche, “Cuervo”.

Los miles de fanáticos ovacionaron la llegada de la tapatía al escenario que la vio brillar en 2016 durante la edición 51 de las Fiestas de Octubre, feria que en esta edición le otorgó el reconocimiento La Luna de Octubre a manos de Martha Venegas, directora de la feria.

“Ustedes saben que en fiestas de octubre desde el año pasado creamos una presea que se llama la Luna de Octubre y se la entregamos a los artistas que a través de su talento, su profesionalismo y su entrega en el escenario nos hacen pasar noches maravillosas y en este caso te lo entregamos con todo cariño Paty, de Guadalajara para ti”, expresó la directora.

“Muchísimas gracias no hay nada que me dé más orgullo que ser de aquí, gracias por hacerme partícipe de sus vidas”, respondió Cantú.

El concierto continuó con temas como “No fue suficiente”, “Goma de mascar” y “Afortunadamente no eres tú”, sin embargo, la euforia fue en aumento cuando la intérprete dominó el escenario con su más reciente éxito “Cuenta pendiente”, “Valiente” y “#Natural", pieza que finalizó el segundo show del #333 en Guadalajara.



