Woodstock: a 49 años del festival que cambió la música

Hoy se cumplen 49 años del festival musical que logró congregar a más de medio millón de personas en una granja de 240 hectáreas en el estado de Nueva York.

El Festival de música y arte de Woodstock se llevó a cabo del 15 de agosto hasta la madrugada del 18, donde miles de jóvenes de la comunidad hippie disfrutaron de un total de 32 presentaciones musicales.



Tal es la trascendencia del festival que ganó un premio Oscar por el documental Woodstock: 3 days of peace & music.



Y es que no es para menos, si el cartel de Woodstock es de los mejores que ha existido: Jimi Hendrix, The Who, Janis Joplin, Jefferson Airplane, Canned Heat, Santana, The Band, Joe Cocker, entre muchos otros.

La jornada comenzó a las 17:07 con Richie Havens y artistas folk el viernes 15 de agosto. El músico interpretó en total 10 canciones e dos horas de presentación.



Posteriormente le siguieron Sweetwater, Bert Sommer, Tim Hardin, Ravi Shankar, Melanie Safka, Arlo Guthrie y Joan Baez, quien estaba embarazada de 6 meses en ese momento, terminó a las 2 de la mañana.

El sábado 16 de agosto comenzó con la presentación de Quill y le siguieron Country Joe McDonald, John Sebastian, Keef Hartley Band, Santana, Incredible String Band, Canned Heat, Mountain, Grateful Dead cuyo recital se vio cancelado debido a la sobrecarga de uno de los amplificadores que explotó justo al final de "Turn on your lovelight", de casi 40 minutos.

A la 1:30 de la mañana se subió al escenario Creedence Clearwater Revival y después siguieron Janis Joplin, Sly & the Family Stone, The Who y cerró Jefferson Airplane a las 8:30 de la mañana.

The Who tocó completo uno de sus mejores discos Tommy en Woodstock, además de otros éxitos.

El domingo 18 de agosto comenzó actividades con Joe Cocker, cuando el músico terminó su presentación una tormenta interrumpió el festival durante casi cuatro horas.

A las 8 de la noche se reanudó con la presentación de Country Joe and the Fish y le siguieron Ten Years After, The Band, Johnny Winter, Blood, Sweat & Tears, Crosby, Stills, Nash & Young, Neil Young, Paul Butterfield Blues Band, Sha-Na-Na y terminó Jimi Hendrix a las 10 de la mañana del 19 de agosto.

A pesar que tocaron varias canciones, sólo se tiene grabada esta canción de Ten Years After debido a problemas con los instrumentos.

En 2009 se lanzó una reedición en varios formatos entre ellos Blu-ray por motivo del 40 aniversario del festival. La reedición dura cuatro horas y se añadieron 18 actuaciones inéditas.

El festival que cambió la manera de hacer concierto masivos.

