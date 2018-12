Milenio Digital

Robert Smith, líder de The Cure, confirmó que la banda volvió al estudio de grabación y lanzará nuevas canciones, esto a más de 10 años de su última producción discográfica.

La noticia se dio a conocer después de que se anunciara que la banda ingresará al Salón de la Fama del Rock and Rock en 2019 y su vocalista revelara que su participación en el festival Meltdown los inspiró.

“Ver a tantas bandas nuevas, escucharlas y conocer a tantos nuevos músicos nos inspiró a hacer algo nuevo, así que sí, estamos a unas seis semanas de terminar nuestro primer disco en más de una década. Esto es emocionante para todos nosotros”, dijo durante una entrevista para el programa Sirius XM.

Durante esa presentación, la agrupación presentó un tema inédito titulado “It can never be the same”.

A pesar de que el músico no reveló el nombre del nuevo disco adelantó que será a mediados del próximo año cuando salga al público.

4:13 Dream es la decimotercera y última producción discográfica de The Cure, se estrenó el 28 de octubre de 2008 bajo el sello discográfico Geffen Records. No llegó a los niveles más altos de popularidad de las listas internacionales de éxitos, sin embargo, vendió cerca de 200 mil copias a nivel mundial.



DIGL