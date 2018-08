Milenio Digital

El legendario ex bajista de The Beatles Paul McCartney, reveló el nombre de las canciones de su reciente producción discográfica Egypt Station, el decimoséptimo de su carrera solista.

Hace casi dos meses reveló dos canciones "Come on to me" y "I don't know", pertenecientes a esta producción discográfica.

Mediante su cuenta de Twitter, el músico inglés dio a conocer el nombre de las 16 canciones que conforman su nuevo álbum.



"Su atención, por favor. Paul anunció que el siguiente servicio a Egypt Station será llamado en..."

May I have your attention, please! Paul has announced that the next service to #EgyptStation will be calling at… pic.twitter.com/acVcp4hd6v — Paul McCartney (@PaulMcCartney) August 14, 2018

El tracklist es el siguiente:

1.- Opening Station

2.- I don't know

3.- Come on to me



4.- Happy with you



5.- Who cares

6.- Fuh You

7.- Confidante

8.- People want peace

9.- Hand in hand

10.-Dominoes

11.- Back in Brazil

12.- Do it now

13.- Caesar Rock

14.- Despite repeated warnings

15.- Station II

16.- Hunt you down/Naked/C-link

​Recientemente Paul estuvo en Liverpool donde dio un par de conciertos sorpresa en La caverna, lugar de nacimiento de The Beatles y en los míticos estudios Abbey Road, incluso cruzó la calle como hace 49 años lo hizo con John, George y Ringo.

Egypt Station estará disponible en formato físico en todas las plataformas digitales el próximo 7 de septiembre.



ERV

​

​

​

​