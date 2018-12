Noel Gallagher revela por qué no hay reencuentro de Oasis

Agencia DPA

Noel Gallagher reveló que los comentarios que su hermano Liam hizo en el pasado sobre su familia son los que impiden que se materialice la ansiada y reclamada reunión de Oasis. Y añadió que preferiría tocar en la calle que volver con su vieja banda por una gran cantidad de dinero.

Fue a principios del presente año cuando Liam acusó a la esposa de Noel, Sara MacDonald, de ser el motivo que mantiene a Oasis en inactividad, llegando incluso a llamarla "bruja". No contento con eso, la calificó de "oscura", aseguró que "le falta un tornillo" y apostilló que ella estaba "arriba con Putin".





Rememorando esto en una entrevista con Mojo, Noel admitió que en el pasado pudo haber una "cifra mágica" que le hiciera regresar con Oasis: "Unos cuantos conciertos, incluso una gira por grandes ciudades, estadios, quemar un montón de dinero, comprar un yate, comprar un avión y otra casa, para luego volver a lo que estoy haciendo. Fácil".

"Pero esa cosa sobre mis hijos y mi esposa. De ninguna manera. Si tengo 50 libras en mi bolsillo prefiero tocar en la calle. De ninguna manera, no puedo hacerlo", expresó Noel, para luego señalar que no tiene ningún problema en que cada uno siga por su lado, pues gana dinero con las canciones que compuso para Oasis y Liam sigue cantando en sus conciertos en solitario.

Y aún remata Noel: "Él tiene su proyecto ahora, que técnicamente es el mío. Va a ser cabeza de cartel en Finsbury Park en Londres. Yo estoy sentado aquí viendo Match of the Day -fútbol en televisión- recibiendo un cheque de la U.K. Performing Right Society porque él canta mis canciones. Pero en lugar de hacerlo feliz, eso lo empeoró aún más, lo enfureció aún más".





