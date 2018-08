Milenio Digital

Durante 60 años, Aretha Franklin, la Reina del Soul, nos regaló su poderosa voz y hoy, a los 76 años, murió en su casa en Detroit.

La cantante estadunidense que salió de las iglesias para entregarse a su público en todo el mundo, fue la primera mujer en entrar al Paseo de la Fama del Rock & Roll, vendió 75 millones discos y, de 44 nominaciones, obtuvo 18 Grammys.

En los escenarios, se entregaba al público y a su música. Estas son algunas de sus presentaciones más memorables.

Cuando hizo llorar a Obama en 2015



Cada año, en Washington, se realizan los Kennedy Center Honors y se otorga el más alto reconocimiento que el gobierno estadunidense puede dar a cinco artistas de distintas disciplinas.

En 2015, con Barack Obama aún en la Casa Blanca, Aretha Franklin interpretó (You make me feel lik) A natural woman , uno de sus canciones más icónicas.

Tocando el piano en 1964, en el show de Steve Allen



El programa de Steve Allen fue uno de los más importes de la televisión estadunidense en los años 60.

Con invitados Sammy Davis Jr. o Elvis Presley en el escenario, se consolidó como un espacio que invitaba e impulsaba a los artistas más reconocidos de Estados Unidos.

En 1964, con sólo 23 años, la grandiosa Aretha Franklin se sentó frente a su piano e interpretó Won't be long.

Una pequeña oración... para ella

La canción I say a little prayer la hizo famosa Aretha Franklin.

Compuesta por Burt Bacharach y Hal David, se grabó por primera vez con la voz de la cantante de gospel Dionne Warwick en 1967, pero un año después Aretha la interpretó y la hizo suya.

En este video, Franklin se presentó en The Cliff Richards Show y deja muy claro porque enamoró con su voz.

Diva del soul... y de la ópera



La voz de Aretha fue tan poderosa que interpretó, más de una vez, la canción Nessum Dorma, una pieza de ópera que ha sido cantada por tenores como Luciano Pavarotti.

En 1999, en el show de David Letterman, Franklin interpretó esta poderosa pieza y la hizo completamente suya .

Su voz en EU y en todo el mundo

R-E-S-P-E-C-T, find out what it means to me. R-E-S-P-E-C-T, take care, TCB. Sock it to me.

Esta canción escrita por Otis Redding, fue pensada para ser interpretada por hombres, pero se convirtió en uno de los himnos de Aretha Franklin y llegó a ser primer lugar en la lista Billboard Hot 100.

Esta presentación fue en Ámsterdam, en 1968, tan sólo un año después de que Franklin la convirtiera en uno de los más grandes éxitos de la historia.

