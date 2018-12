Manzanero y Drexler celebran raíces musicales en Festival de la Trova

Libertad Ampudia

Este fin de semana se llevó a cabo la primera edición del Festival Internacional de Trova en Yucatán, durante el cual cantautores como Armando Manzanero, Jorge Drexler y Rosana destacaron la belleza de la música que recuerda las raíces, que se escribe con el alma y llega al corazón.



Manzanero, presidente de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), recordó que él nació en Yucatán, estado en el que precisamente surge la trova, por eso, El Maestro siempre dice que viene de este género y busca promoverlo, ya que esta música permanece por generaciones.



“Es sumamente importante, porque sin duda hay que aceptar que la música va cambiando y teniendo toda una generación; pero la raíz, las cosas importantes, pues siempre tienen que prevalecer y afortunadamente mi estado, del que estoy sumamente orgulloso, siempre está preservando la música yucateca", dijo Manzanero a M2.



Drexler fue más allá y decidió remitirse a la historia; recordó que la trova viene del arte de lo trovadoresco y que la humanidad ha hecho música para alimentar el corazón desde su surgimiento. Así, sostuvo que el buen arte estará presente siempre.



“Desde el inicio la humanidad decidió juntar música con melodía y ritmo; la música y la canción son una parte integral de nuestra especie y en ese sentido cualquier actividad que la celebre y que la convoque me parece una idea muy buena, este festival que se inaugura es una ilusión, porque llevan 12 años ideando una manera de hacerlo y hoy hay que celebrarlo", señaló.



Tanto el uruguayo como la española Rosana mencionaron que no les gusta hablar de géneros y que incluso el cartel del festival demuestra que no debería haber etiquetas, pues cada artista tiene su sello y la diversidad siempre será un síntoma de salud; aunque aceptaron que las mejores composiciones son las que plasma el alma en la tinta.



“El trovador no es más que el que interpreta aquello que compone, el trovador lleva a asociado una serie de formas complejas que surgen de la voz y la guitarra; aquí hay gente que deja el alma en la tinta y luego lo comparte, es duro quedarse en pelotas y luego compartirlo con los demás", indicó Rosana.



Disfrutan Yucatán



El talento que acudió al festival no perdió la oportunidad de conocer la cultura, historia, gastronomía y naturaleza de Yucatán; Drexler fue uno de que decidió salir y visitar los lugares cercanos a la capital, como la zona arqueológica de Dzibilchaltún.



Junto a su esposa, Leonor Watling, quien se desempeña como vocalista de la agrupación española Marlango, recorrió la plataforma principal del sitio, así como el Templo del Sol, que asombró al uruguayo por el fenómeno arqueo-astronómico que sucede en equinoccio, durante el cual la puerta se ilumina con el resplandor del sol.



Más tarde visitaron el cenote Xlacah, donde nadaron por más de 45 minutos y hasta mostraron sus habilidades como clavadistas; terminando la jornada con una degustación de platillos típicos, como los panuchos, el relleno negro y los salbutes.



Definen el género





Alejandro Filio y Jorge Buenfil fueron otros de los artistas participantes; durante un descanso en su hotel, ambos reflexionaron sobre lo que es la trova y la importancia de seguir promoviendo el género. “La trova es un género que tiene características muy bien definidas, es un género de escritura pensante, de transmisión e interpretación de sentimientos populares (...) La trova es llegar con una guitarra y tu voz para hacer vibrar a la gente, desde luego no es fácil pero es posible", comentó Filio.

Mientras que Buenfil consideró: “La trova implica la raíz, implica cargar a los viejos trovadores, pero echándose para adelante, sin estancarse. Las formas cambian, pero el amor no".

La primera edición del Festival Internacional de Trova reunió a más de 80 artistas durante el viernes, sábado y domingo en Mérida e Izamal.

Asistió talento de Yucatán, Chiapas, Veracruz, Campeche y Ciudad de México; de Uruguay, España, Venezuela, Cuba, Brasil y Colombia.

El programa incluyó conciertos, así como conferencias y clases magistrales, con el objetivo de reflexionar sobre el género.

Para cerrar el evento Jarabe de Palo tenía programado un concierto sinfónico en Paseo de Montejo, una de las últimas presentaciones de Pau Donés.