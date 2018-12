Erik Solís

Para el DJ Lemarroy las fiestas decembrinas son sus favoritas porque disfruta reunirse con sus seres queridos y celebra su cumpleaños el 26 de diciembre, pero en esta ocasión, marca un paso importante en su carrera porque tomó un riesgo, mezclar su trabajo en la música electrónica con el de una orquesta filarmónica.

El joven músico presenta su más reciente producción musical Christmas Sessions with Live Orchestra, un EP que se compone de tres canciones con el que reinventa temas como: “White Christmas”, “Carol of the Bells” y “Silent Night”.





“Este trabajo surge de una idea loca de querer trabajar con orquesta, en ese momento yo conozco a esas dos directoras de orquesta que son Josefa y Esperanza y ellas también querían trabajar con música electrónica, las conozco, platicamos de hacer algo y de acuerdo a los tiempos, quedaba bien hacer algo de Navidad y dijimos vamos arriesgarnos”, detalló Lemarroy en entrevista con ¡hey!

Después de conocer al talento que lo apoyaría en este proyecto, la creatividad surgió en el estudio y fue como se trabajaron los tres clásicos navideños con 34 cuerdas en vivo, un corno y guitarra eléctrica, la cantante Ronnie Watts, además de la presentación especial de Roco para el tema “White Christmas”.





El hecho de mezclar la música clásica con la electrónica implicó arriesgar el resultado del proyecto pero Lemarroy no dudó en continuar. “Yo siempre trato que lo que haga, implique un reto para mí, para crear un sonido nuevo, para mezclar géneros distintos los que no estoy tan familiarizado y eso fue lo que vi en este proyecto y creo que ellas (son Josefa y Esperanza) también”.

​ El DJ cierra con este trabajo este año pero para 2019 ya sabe cómo iniciar la fiesta y una de sus presentaciones más fuertes será el próximo 6 de abril en el Beyond Wonderland, que se realizará en el Parque Fundidora y que reunirá a los mayores exponentes de la escena musical.

