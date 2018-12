Jarabe de Palo se despide en México

Jarabe de Palo cerrará la primera edición del Festival Internacional de Trova y lo hará de manera especial, tocando su repertorio al lado de una orquestra sinfónica; pero antes de hacerlo, el vocalista de la agrupación española, Pau Donés aprovechó para despedirse de México y reflexionar sobre el panorama actual de la música en español.

Se siente afortunado porque estas dos décadas le han dejado experiencias inolvidables y de aprendizaje; por ejemplo, agradece cerrar esta etapa con la oportunidad de estar en el mismo escenario que el maestro Gilberto Gil, quien esta noche también cantará en el escenario de Mérida.

El intérprete de "La flaca" dijo que se va contento con lo que ha dado a la música y lo que ha recibido de ella; también celebra ser parte de un momento en el que los temas en español están triunfando, aunque lamenta que la puerta se haya abierto con la ponzoña comercial, refiriéndose específicamente al reggaetón.

Y añadió: “Pero por otro lado está lo que suena de la música latina, que es una mierda, toda esa ponzoña, esa música ha llegado a Europa pero porque no entienden las letras, les gusta el ritmo; no tiene calidad, es una música mediocre, es una música que lo que busca es ganar dinero, se venden artistas no música, sus chismes, su dinero, y eso no es música, como sí lo es lo que escucharán aquí en este festival de Mérida o en festivales como el Vive Latino o el Pa'l Norte”.