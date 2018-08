Violeta Moreno

A partir de las 18:00 horas, el Teatro de la Ciudad abrió sus puertas al público general que deseaba ver al grupo neoyorquino Interpol y una hora más tarde se permitió el acceso a las butacas.

Debido al sold out de ayer y hoy, algunos fanáticos se quedaron sin lugar, por lo que muchos de ellos se presentaron en las afueras del recinto para tratar de conseguir alguna entrada que los permitiera ver a sus ídolos.





La banda integrada por Paul Banks (vocalista), Daniel Kessler (guitarra) y Sam Fogarino (batería), salió al escenario a las 21 horas iluminados por una luz roja que después se tornó a azul, para deleitar a sus fanáticos con la canción de apertura “Public Pervert”, la cual ovacionaron con gritos y aplausos.

Tras haber interpretado “All The Rage Back Home”, Paul dirigió a su público unas palabras en español: “Muchas gracias, muy buena energía gracias”, que tras ellas, los fans no dejaron de gritarles y después mencionó: “vamos con una nueva” e interpretaron “If You Really Love Nothing”.

Tras un par de canciones más la audiencia no aguanto más sentada y se paró para bailar al ritmo del rock que distingue a la banda estadunidense.

Después vinieron temas como “The Rover”, “Roland” y “The Scale”, rodeados de refl ectores de colores que volvieron a iluminar todo el lugar dibujando las siluetas de los músicos y él estudiamos de cada uno de los espectadores.

“Muchas gracias, gracias por estar aquí en nuestro tour”, mencionó el vocalista.

“Es algo muy especial par no nosotros estar en México, el mejor público que tenemos”, momento en que los gritos estallaron en el recinto. En verdad gracias; thank you very much”, agregó Banks frente a las mil 344 butacas vendidas.

Tras un repertorio de poco más de una hora, la banda se despidió y el público no dejaba de gritar que regresaran, los silvidos se escuchaban por todo el teatro y después vinieron los gritos “Interpol”.

La agrupación se presentó por primera vez en este recinto.



