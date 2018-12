Ely y Lila. Por las mujeres alzan voz

Eduardo Gutiérrez Segura

En el corazón del país, el Zócalo de la Ciudad de México, la potencia vocal y el derroche de talento femenino se adueñaron de la atención de 30 mil almas, según organizadores, que ofrecieron toda su energía y aplausos como premio a la entrega que Lila Downs, Ely Guerra, Cecilia Toussaint, María Daniela y su Sonido Lasser y Caña Dulce y Caña Brava les mostraron.



Primero, Flora García cantó el himno nacional en náhuatl y la sorpresa mayor fue ver juntas en el entarimado a los pies de Palacio Nacional a todas las cantantes, quienes unieron sus voces tan distintas, pero en el lenguaje universal: la música, para clamar por detener la violencia en contra de las mujeres, una verdadera equidad y que México renazca, en esta “su cuarta transformación”.



Tras bambalinas, mientras Cecilia Toussaint celebraba con su propuesta sonora el nombramiento que recibió de manos de Alfonso Suárez del Real, secretario de cultura de Ciudad de México, como Patrimonio Cultural Vivo de CdMx; Ely Guerra paseó en la zona de camerinos, accedió a tomarse selfies y charló con M2.



“Estoy muy feliz, me siento no solo incluida, sino en una celebración para todas las mujeres, en un momento importante para México y sobre todo como en un espíritu de esperanza, solidario, de soltar y confiar. Es un honor que nos hayan invitado y que hayan sido además arriesgados, porque nosotros estamos a piano y voz, y llenar el Zócalo con eso es otro rollo”, expresó Guerra.



Para Ely este recital es la muestra perfecta de su congruencia en 25 años de trayectoria: “Hemos siempre intentado inspirar, no lo contrario, a entender que somos cada uno únicos y celebro esa diferencia, nuestro país está lleno de talento, de emociones muy precisas y correctas, y estamos buscando un lugar para coincidir”.



La intérprete agradeció “el silencio espectacular” con la que jóvenes de ambos sexos, adultos mayores y un público ecléctico recibió sus composiciones como “Pa-ra-ti”, “Peligro”, “Colmena” y “Mi playa” o de “compositores de tradición”, como “Solamente una vez”, de Agustín Lara, de quien se consideró y a todos los reunidos como “sus hijos”.



Con su traje típico de Oaxaca, Lila Downs nos recibió con una amplia sonrisa y con la profundidad de sus ideas, respecto a la urgencia por detener la persecución y los feminicidios: “Es una alegría, un honor que nos inviten para poder expresar los diferentes aspectos de la mujer en la vida de México.



“Las canciones que nos preocupan, las mujeres en las maquiladoras, la historia de Digna Ochoa, las desaparecidas, un tema muy doloroso y delicado; poéticamente es una oportunidad de decirlo con delicadeza y en la cara, hay que mirar el problema y a la educación, que cambia almas”, finalizó.









Gratitud

Cecilia Toussaint: “Siempre me he sentido responsable al tener un micrófono y hoy más, tenemos mucho que hacer juntos por una mejor ciudad”.

Mensaje

María Daniela y su Sonido Lasser: “Este es un mensaje para los hombres… crean en nosotras, confíen en nosotras, apóyennos, quiérannos mucho”.

Folclor

Caña Dulce y Caña Brava: “Venimos a cantar un canto de dignidad que busca que la verdad ya nunca más se nos coarte”.