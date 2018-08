Milenio Digital

Durante la década de 1980, se dio a conocer una de las estrellas que definiría el género pop para siempre, se trata de Madonna Louise Veronica Ciccone, simplemente conocida como Madonna.

Corría el año de 1980 cuando la cantante comenzó algunos trabajos musicales, su estilo impresionó al DJ y productor Mark Kamins quien arregló una entrevista entre ella y Seymour Stein, fundador del sello discográfico Sire Records, perteneciente a Warner Bros. con quien lanzó su primer sencillo llamado “Everybody”.



Desde su lanzamiento el 6 de octubre de 1982, el tema fue bien recibido y se convirtió en una canción obligada en todas las discotecas de Estados Unidos, poco después llegó “Burning up” y ambos se colocaron en el tercer lugar de la lista Hot Dance Club Play de Billboard.



La cantante sabía que estaba en camino correcto y se decidió a trabajar en un disco completo que vio la luz en 1983 cuando la revista Time la definió como “fresca, descarada y seductora”.

Cuando Madonna había alcanzado el éxito en Estados Unidos llegó Like a Virgin, su segundo álbum de estudio que le abrió las puertas del mundo por sus ritmos pegajosos y temáticas poderosas que reivindicaron a la artista como un ícono femenino del pop.

Like a virgin alcanzó el éxito rápidamente, se convirtió en el número 1 de la lista Billboard 200 y ganó un Disco de Diamante por ser uno de los álbumes más vendidos de la historia.

Para esta segunda producción, Madonna quería tener el control absoluto del proyecto, sin embargo, la disquera no autorizó darle el poder total por su poca experiencia en el mundo musical y contrató a Nile Rodgers, el productor encargado de “Let´s Dance” de David Bowie.

Like a Virgin se convirtió en una mezcla de la experiencia de Rodgers, el talento de Madonna y la más alta tecnología digital del momento que sirvió para editar los arreglos instrumentales, algunos de ellos realizados por los músicos de la banda Chic en el Power Station Studio en Nueva York.





Dos años después del rotundo éxito, la cantante estrenó el disco True Blue en donde a través de 11 canciones, la cantante mostró su lado más romántico e incluso le dedicó algunos temas a su entonces esposo Sean Penn.

Lo que parecía ser una tregua entre los grupos conservadores que criticaban el estilo liberal de la intérprete se acabó con el lanzamiento de Like a Prayer en 1989, se trata del cuarto álbum de estudio.

Dado a conocer el 21 de marzo de 1989 por Sire Records es uno de los lanzamientos más polémicos de la carrera artística de Madonna debido a que en sus videos musicales involucró elementos religiosos y sexuales que muchos calificaron como sacrilegio y herejía a lo que ella respondió que el arte debe ser polémico.



Continuando con sello distintivo, lanzó Erotica en 1992 un disco conceptual sobre el sexo y el romance y que además fue acompañado con su primer libro Sex, que contiene fotografías explícitas de la cantante.

De este álbum se desprenden temas como “Bad Girl”, “Deeper and Deeper” y “Fever”.

La carrera de Madonna siguió en ascenso, el hecho de que tocara temas tabú le valió severas críticas pero al mismo tiempo ganó fieles seguidores que aplaudieron el lanzamiento de Bedtime Stories en 1994.

Los críticos musicales del momento calificaron este disco como “autobiográfico” pues en algunos temas como “Human Nature” señala la controversia que vivió. Bedtime Stories fue nombrado como el mejor álbum pop en los Premios Grammy de 1996.





Cuatro años después, se estrenó Ray of Light (1998), el séptimo álbum de estudio que a pesar de haberse dado a conocer mientras la industria musical estaba liderada por artistas pop como Britney Spears y Christina Aguilera tuvo buen recibimiento del público.

Ray of Light también fue aceptado por los críticos ya que fue calificado como uno de los mejores álbumes de todos los tiempos, incluso la revista Rolling Stone lo colocó en el número 28 de su lista de los 100 Mejores álbumes de los años 90. Se estima que este disco ha vendido 20 millones de copias desde su lanzamiento.







Con la llegada del nuevo milenio, Madonna se inclinó por un estilo electrónico y dance pop que se vio reflejado en Music, un disco en el que implementó el uso de vocoder en varios temas.



“Music”, “Don´t tell me” y “What it feels like for a girl” alcanzaron un lugar dentro del top 40 en el Billboard Hot 100.



Para la promoción de este disco, Madonna organizó el Drowned World Tour, nombrada como la cuarta gira musical más racaudadora de 2001.







American Life, el novena disco de la estadunidense fue producido en su totalidad por Madonna, Mirwais Ahmadzaï y lanzado el 21 de abril de 2003.

La canción y video con el mismo nombre fue severamente criticado al grado de que la versión original fue eliminada y sustituida por una con escenas censuradas, a pesar de que no fue uno de los grandes discos se colocó como uno de los 40 álbumes más vendidos de 2003.







El décimo disco de la cantante llegó en 2003 con Confessions on a Dance Floor, este lanzamiento se enfocó en el baile y se alejó un poco de la crítica social que había retratado en sus temas anteriores.



La prensa especializada lo consideró como “el regreso de Madonna”, recibió un Grammy por el Mejor Álbum de Dance/Electrónica y le otorgó a la intérprete un reconocimiento como Mejor Solista Internacional.







A través de Warner Bros. Records, Madonna estrenó Hard Candy que al igual que su producción anterior se inclina por ritmos bailables e incluso permitió a la cantante acercamientos con músicos como Justin Timberlake con quien tuvo colaboraciones musicales.

Hard Candy vendió 744 000 copias en Estados Unidos y a nivel global supera los 4 millones.



El duodécimo álbum de la compositora llegó el 26 de marzo de 2012 bajo el sello de Interscope Records, con el nombre MDNA, el disco hace referencia a las iniciales de su nombre, el ADN.



MDNA debutó siendo el número uno en más de veintiún países y le otorgó a Madonna varios récords de venta en iTunes.





El decimotercer y último disco titulado Rebel Heart fue publicado el 10 de marzo de 2015 por el sello discográfico Interscope Records, tuvo el segundo puesto en los Estados Unidos y Reino Unido, hasta marzo de 2016, el disco vendió un aproximado de un millón de copias en todo el mundo.

A pesar de no tener el éxito que tuvo con otras producciones como en la década de los 80, Madonna rompió el récord en iTunes por tener varios temas ocupando los primeros seis lugares en más de 438 países.





