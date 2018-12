Milenio Digital

Las fiestas decembrinas llegaron y con ellas la clásica música navideña que suena por todos lados y para poner el ambiente, algunos artistas se han dado a la tarea de cantar temas de temporada pero con su propio estilo.

Te presentamos algunos álbumes temáticos que posiblemente no has escuchado:

1.- Don’t Waste Your Wishes de The Killers

Durante su carrera, la banda estadunidense lanzó algunos sencillos navideños que años después fueron recopilados en un álbum navideño, pero eso no es todo, pues los músicos lo hicieron para recaudar fondos para Global (RED) una fundación que ayuda a las personas con sida.

En Waste Your Wishes, The Killers incluyó 10 canciones entre las que destacan “Don’t Shoot Me Santa”, “Joel the Lump of Coal” en donde Jimmy Kimmel presta su voz a Santa Claus y “I´ll Be Home for Christmas”, en donde Brandon Flowers comparte uno de sus recuerdos de la infancia

Los sencillos del disco fueron lanzados a partir de 2006, pero fue hasta 2016 cuando los reunieron en el álbum.

2.- Twelve Tales of Christmas de Tom Chaplin

Después de comenzar su carrera como solista, el cantautor británico se aventuró en el mundo de la música navideña y es así como surgió su segundo álbum de estudio.

En Twelve Tales of Christmas, el ex vocalista de Keane presenta su versión de temas como “Walking in the Air”, “200 Miles” y “Stay Another Day”, además de ocho temas originales.

El disco fue lanzado el 17 de noviembre de 2017 y su primer single fue “Under a Milion Lights”.

3.- My Kind of Christmas de Christina Aguilera

Corría el año 2000 cuando la cantante estadunidense probó suerte y lanzó My Kind of Christmas, un álbum en donde realiza covers de temas clásicos de temporda.

A pesar de que el disco no tuvo mucho éxito como las producciones anteriores de la cantante, logró posicionarse en el lugar número 18 de la lista Billboard Hot 100, siendo “The Christmas Song” una de las canciones más escuchadas ese año en Estados Unidos.

4.- Halford III: Winter Songs de Halford

La banda de heavy metal formada en 1999 por Rob Halford lanzó su único disco con temática navideña en 2009 y por su originalidad al adaptar villancicos a su estilo se logró posicionar en el puesto número 26 en la lista estadunidense Top Heatseekers y durante su semana de estreno vendió 1400 copias en Estados Unidos.

El disco incluye cnaciones como “Christmas for Everyone”, “Light of the Word” y “Winter song”, en las que se escucha la inconfundible voz del también vocalista de Judas Priest, quien se encargó de los arreglos musicales de este disco en conjunto con el guitarrista Roy Z.

5.- A Very She and Him Christmas de She & Him

La actriz Zooey Deschanel y el músico M. Ward juntaron su talento para lanzar un disco con canciones navideñas en 2011.

El álbum cuenta con 12 canciones en las que la protagonista de 500 Days of Summer mostró su faceta como cantante e interpretó temas para el disco cuyas ganancias fueron donadas a 826 National, una organización sin fines de lucro que apoya la escritura y centros de tutoría.

Deschanel presentó el tema “I´ll Be Home for Christmas” en el episodio The 23rd de la serie de televisión New Girl.

6.- Christmas with Weezer

En 2018 Weezer, la banda de rock alternativo formada en 1992 lanzó un álbum navideño compuesto por seis temas que también se utilizaron para un videojuego con el mismo nombre.

En el disco se escucha la voz de Rivers Cuomo en temas como “Silent Night” y “We Wish you a Merry Christmas”.

​7.-Everyday Is Christmas de Sia

La cantante y compositora lanzó el 17 de noviembre de 2017 su primer disco navideño bajo el sello Atlantic Records y Monkey Puzzle, su ropia disquera.

Para la producción, Sia trabajó de la mano de Greg Kurstin, el responsable de sus tres álbumes de estudio anteriores y quien ayudó con la letra de algunas canciones.

El primer sencillo de Everyday Is Christmas fue “Santa´s Coming for Us” que llegó al puesto 51 en el Holiday 100 de Billboard en Estados Unidos.

​8.- We Wish You a Metal Xmas and a Headbanging New Year

Si lo que buscas es algo más estridente con poderosos solos de guitarra, esta recopilación es la ideal, pues en ella se escuchan temas clásicos de navidad como “Wish you a Merry Christsmas”, “Little Drummer Boy” y “Santa Claus Is Back to Town” interpretados por grandes del metal.

En el disco lanzado en octubre de 2008 participan exponentes como Alice Cooper, Ronnie James Dio, Tony Iommi, Dave Grohl y Lemmy.

