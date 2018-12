Cardi B baila desnuda en su video “Money”

Milenio Digital

Cardi B ha sido objeto de críticas a través de las redes sociales debido a que este viernes estrenó su videoclip “Money” en el que hay demasiadas referencias sexuales.

Al principio aparecen varias mujeres con torsos desnudos, otras más bailan de forma sensual en un pole, la cantante hace twerking además de que incluye varios close ups al derriere de todas las que participan en el video, sin embargo lo que generó más disgusto fue que Cardi B incluye a un bebé en el video.

“Me gusta abordar jets, Me gusta el sexo mañanero, pero no hay nada en el mundo que me gusten más que los cheques”, dice Cardi B en el coro de su canción en donde usa extravagantes atuendos que dejan poco a la imaginación.

En una escena a mitad del clip, la rapera no usa nada de ropa mientras está sentada en un piano y en otras dos aparece con un bebé que le tapa los senos.

“Tengo una bebé, necesito algo de dinero”, canta la Cardi en otra parte de la canción eso hace alusión a su hija que nació en julio pasado.

A tres horas de su lanzamiento en YouTube “Money” tiene más de 400 mil visualizaciones, 313 mil likes y 8.2 dislikes, lo que demuestra que la polémica que generó no le ha afectado a los fans de Cardi B.



