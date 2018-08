De California al escenario del Ocean Fest 3 en Torreón

Milenio Digital

Cerca de comenzar con la tercera edición del Ocean Fest, Colectivo Última trae al escenario de Cervecería Ventura a una de las agrupaciones emblemáticas del punk rock melódico actual.

'Awakebutstillinbed', nacida en San José, California, conjuga la estética de las oleadas del "emo" más cercanas a sus raíces hardcore, a su vez que renueva el legado de la voz rasposa cargada de reforzada emotividad.

Apegada al sentido literal del término "emo", la vocalista Shannon Taylor explicó que su álbum debut "what people call low self-esteem is really just seeing yourself the way that other people see you" (Tiny Engines, 2018), contiene el registro de sus días más oscuros y tristes.

Sin embargo, no es un disco para llorar o hundirse en la nostalgia, sino para tomar fuerza y dar vuelta a la hoja.

Por ello, uno de los críticos más exigentes de la página Pitchfork Ian Cohen, los nombra como uno de los actos que nacieron "al borde del precipio" pero al mismo tiempo contiene una "dinámica de abrasivos gritos y secuencias meticulosamente ordenadas".

Temáticas sobre la depresión y los problemas de autoestima abundan en los tracks del LP, pero son ejecutados en ocasiones de manera sarcástica y a veces demasiado realista, como si Taylor convirtiera su perfomance en catarsis y al mismo tiempo en flagelación.

Para este próximo sábado, dentro de la fiesta del Ocean Fest 3, el escenario de Cervecería Ventura tendrá a la banda californiana junto a las bandas laguneras de mayor presencia en la escena punk de La Laguna.