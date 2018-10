Amy Winehouse tendrá su filme biográfico

Milenio Digital

Amy Winehouse tendrá su propio filme biográfico, así lo dio a conocer la familia de la cantante que falleció en julio de 2011 a los 27 años.

El portal The Sun reveló que los herederos de Winehouse firmaron un contrato multimillonario para realizar un biopic que estará bajo la dirección de Alison Owen y será escrita por Geoff Deane.

Monumental Pictures planea iniciar a grabar en 2019 pero hasta el momento no ha revelado quién dará vida a Amy; sin embargo, el padre de la cantante adelantó que Lady Gaga está descartada.

​“Queremos a alguien que retrate a Amy como era: divertida, brillante, encantadora y horrible persona”, detalló Mitch Winehouse.

Aseguró que Lady Gaga no es una opción porque no habla mucho inglés y dijo que prefiere a alguien no muy conocida, que sea una actriz inglesa que se parezca un poco a su hija.









LLG