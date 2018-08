Violeta Moreno

The Black Eyed Peas están de regreso en México tras ocho años de ausencia y durante una conferencia que ofrecieron este jueves, Will.i.am, Taboo y Apl.de.ap. expusieron la transformación que han experimentado en su trayectoria artística desde sus inicios a mediados de los noventa y la forma en la que hora se consume la música.

“En 1998 cuando Black Eyed Peas nació había mucho más diversidad en la música, había punk, rock, pop en la radio, de todo había y nuestro segundo éxito lo lanzamos en 1999; teníamos hip hop, rap, en el pop teníamos a Britney Spears en todo el mundo y después en 2005 las tiendas de discos se fueron un poco abajo porque iTunes era el negocio, pero seguía habiendo catálogos vendiéndose por todos lados con distintos tipos de música vendiéndose muchísimo”, destacó Will.iam.





“Y en 2009 lo que pegaba era lo más underground y después el pop y lo vimos y Norteamérica no lo había visto hasta “I got a feeling” y ahora en el mundo del streaming ya no hay esa diversidad, tenemos el mismo estilo de música entre los artistas que solo quieren copiar y seguir; después de eso fue muy difícil tener presencia, sobre todo ahora hay que demasiados artistas nuevos que tienen acceso a internet”.

“Todos pueden estar en SoundCloud, Spotify, compites con todo el mundo ahora, si antes competías con la gran diversidad que existía, ahora compites con tu vecino que canta bien, el chófer que te lleva de uber te dice que cheques su cuenta, todos cantan ahora”, agregó.

La agrupación que vuelve a ser un trío, tras la salida de Fergie en 2017 buscan que sus nuevos lanzamientos conecten con el alma, un ejemplo de ello son los sencillos más recientes como “Ring the alarm” y “Get it”.

“Tratamos de hacer música desde nuestro corazón, desde nuestra alma, creo que hicimos muy buena música para todos, para las masas como desde el 2005 al 2010, ahora tal vez queremos hacer algo más desde el alma”, destacó el cantante y compositor estadunidense.

A lo que Taboo agregó: sí hemos hecho música para la fi esta, sabemos cómo hacer música para los buenos momentos y pasarla bien, pero también sabemos hacerlo desde la frecuencia con “Where is the love?” y que este tipo de canciones le hablan al mundo en una manera distinta a “I gotta feeling” o “My Humps” pero de alguna forma sigue conectando con la gente y siempre mandamos un mensaje a través de nuestra música”.

Sobre la música latina que está liderando las listas de popularidad, el grupo aplaude que los artistas de género urbano y reguetón estén por el mundo.

“Es increíble ver gente como Cardi B, J.Lo, Becky Jam, Shakira, Juanes, que de alguna manera representan una cultura y lo celebramos.

Ahora hay muchas más colaboraciones especialmente con los nuevos artistas, se mezclan entre ellos y es muy padre ver eso; música latina se escucha en la radio francesa, en la radio inglesa, ahora no sólo hay Grammys, hay Grammys latinos”, dijo Taboo.

La agrupación tendrá un concierto en el Pepsi Center la noche de hoy, donde realizarán un recorrido desde sus inicios, sus mayores éxitos hasta lo más nuevo de su música; cabe destacar que en su última visita a la capital del país fue en 2010, en un concierto en el estadio Azteca que reunió a más de 75 mil asistentes.









Claves:La hi * La agrupación ha ganado seis veces el Grammy, incluido Mejor Álbum Vocal Pop, Mejor Video Musical y Mejor Actuación de Pop de grupo en 2010. *En 2003, Fergie se integra a la agrupación con el disco Elephunk. * “I Gotta Feeling”, se encuentra entre las canciones más exitosas de todos los tiempos, según Billboard. * Will.i.am, realizó una novela gráfica con Marvel llamada Masters of the Sun: The Zombie Chronicles.









