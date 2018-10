Palomitas, cerveza y camisetas, nuevos productos Cantinflas

Adriana Jiménez Rivera

El principal requisito para comercializar la imagen de Cantinflas en algún producto “es que lo haga una empresa mexicana”, dijo Tita Narváez, heredera de Mario Arturo Moreno Ivanova, y por tanto, dueña de los derechos de comercialización de Mario Moreno Reyes.



“Para acceder a la explotación de la imagen de Cantinflas hay un requisito puntual, y es que sea una empresa mexicana. No me agrada la idea de firmar para que hagan una cubierta de celular china, es dinero, pero prefiero que sea una empresa ciento por ciento mexicana”, dijo Narváez al presentar las palomitas y cerveza artesanal que han comprado la licencia de Cantinflas.



“Desde que murió Mario Arturo, hace un año cinco meses, no he firmado una licencia nueva, todas estas estaban aprobadas por ambos”, dijo la heredera, quien reiteró en su filosofía “nacionalista”, por requerir que sean empresarios mexicanos los que compren sus licencias.



En tanto, Javier Olivares, de Grupo Veloz, y quien adquirió la licencia para vender palomitas con la imagen del mimo, destacó que fue en una feria de tiendas en Guadalajara donde surgió la idea del negocio con la familia de Moreno Reyes.



“Fue en una feria de Guadalajara donde me acerqué a Tita para buscar una alianza de productos, pero a ella se le ocurrió la idea de hacerlo expresamente con la imagen, así pensamos en la idea de las palomitas”, dijo.



El producto que se distribuirá en la Comer, pues no las verán por el momento en las tienditas de la esquina, tendrá un costo por debajo del producto Premium que alcanza los 30 pesos y por arriba de las palomitas de la calle”, dijo el empresario regiomontano.



Mientras que Rafael Espinoza, productor de la cerveza artesanal que también tendrá la imagen de Cantinflas, señaló que su producto tendrá un costo de 70 pesos y 55 por caja. En su caso es el segundo que saca a la venta pues en 2016 obtuvo la licencia para producir camisetas. “Empezamos con la producción de playeras, tenemos 36 diseños de Cantinflas, que ofrecemos por Amazon, fue un negocio que surgió desde que vivía Mario Arturo, pero murió, y ahora la cerveza la sacamos el 7 del 7 mes”, dijo el empresario.



CLAVES

OTROS PRODUCTOS



La imagen del actor también aparece en salsas de varios tipos.



Además en parques de diversiones, como en La Feria, tienen tiendas de souvenirs.



Se venden relojes, impermeables y gorras con la imagen del mimo.