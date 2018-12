Catherine Zeta-Jones reivindica la ambición

Eduardo Gutiérrez Segura

En Swansea, Gales, una niña llamada Catherine Zeta-Jones soñaba con bailar tap y conquistar los escenarios teatrales del West End, su ambición la hizo no solo soñar, sino transformar ese anhelo en una realidad de vida, que después la llevó a la Meca del Teatro y del Cine, en la que se alzó con un Oscar. Por eso ahora sabe que ser ambiciosa es algo bueno.



“Trabajé muy duro para salir de una ciudad muy pequeña para llegar a Londres y estar en el teatro, para después alcanzar Broadway y Hollywood, sé el compromiso que se requiere, conozco lo que significa venir de una familia de clase trabajadora y luchar para salir adelante en el mundo como la mejor versión de ti misma, sé lo que se siente, porque lo hice”, dijo Zeta-Jones a M2.



Vía telefónica, desde Nueva York, la voz de la ganadora al Oscar por su actuación en Chicago (2002) se escuchó con más emoción cuando aceptó que “ser ambiciosa está bien, no eres una b-i-t-c-h si la tienes, porque si los hombres la demuestran se le llama éxito, y si lo hacemos nosotras, la gente se pregunta, ¿cuál es su problema? Siempre estará bien tener dirección.



“Debemos de apoyar a otras a tenerla y que sea buena, tener determinación, para que aunque vengas de una situación difícil, transformarte en alguien mejor, llegar a un lugar diferente y hacer lo que quieres; he pasado por ese sentimiento y tuve el valor de hacer que sucediera, tenía esa ambición, hoy en día las mujeres olvidan que están bien ser ambiciosa”, abundó Catherine.



La protagonista de Traffic (2000) enfatizó que no existe una “píldora mágica que tomes para convertirte en alguien mejor, tener éxito o ser famoso”, la fórmula es, explicó, “luchar, ser determinado, dedicarte, aunque haya sacrificio”.



Con esa inspiración, Zeta-Jones aceptó que el movimiento #MeToo trajo avances necesarios: “Ha hecho, más que cualquier otra cosa, unir a las mujeres para hablar de ciertos temas, lo más relevante es que nos apoyemos unas a otras. Creo que un problema que se comparte se puede resolver, si lo hablas se relaja la carga y es menor, en todo, drogas, alcohol, desórdenes alimenticios o acoso”.



UNA NUEVA PLATAFORMA



Zeta-Jones aceptó la oportunidad de formar parte de una nueva plataforma de contenido, Facebook Watch, con el protagónico de la web serie Queen America, en la que se exponen temáticas que atañen no solo a los concursos de belleza –en la trama da vida a Vicki Ellis, las más célebre (y dura) coach de esos certámenes–, sino de desórdenes alimenticios o problemas de autoestima.



“Lo que me impresiona más del mundo de los concursos de belleza es que no solo se trata de caminar en vestidos bonitos y los trajes de baños, sino que hay mucha determinación, eso para mí es en lo que creo y le enseño a mis hijos: que hay que trabajar duro. En la parte social, la bulimia, el acoso sexual y más temas que saldrán, es algo que funciona internacionalmente.



“Mientras más hablemos de ellos, más conscientes seremos de que no somos los únicos que lo padecemos y esa es una parte del show que me hace sentir orgullosa (…) Es un rol multifacético, porque lo que ves, no es lo que recibes, al principio es alguien que no te agrada, pero conforme transcurre la trama, puedes entenderla, aprenderle algo y con un poco de suerte amarla”, dijo.



La intérprete compartió que a pesar de la novel experiencia creativa, en cuanto a la ventana de salida de Queen America, para encarnar a Ellis siguió un método tradicional: “Me acerqué a este rol como a cualquier otro, hice una investigación del universo de los concursos de moda en todo el mundo, ya que Facebook es una plataforma internacional”.



Así, Zeta-Jones supo bien la idea de varios sitios en el orbe que tienen respecto a competencias, como en el ámbito nacional de Mexicana universal.



“Quise saber lo que piensan en México, en Sudamérica… y qué pasa dentro de ese universo, el show es acerca de ver a la mujeres y su fragilidad, con roles bien definidos”.



La actriz enfatizó en lo importante que es la posibilidad de saber lo que el público opina de manera directa de la temáticas que se abordan en cada capítulo, que se estrenan a las 20 horas, los domingos en Facebook Watch.



“Que puedan comunicar lo que piensa es genial y yo leo todo lo que puedo de esas opiniones, el mundo se hace cada vez más pequeño gracias a las redes sociales”.



CLAVES



PLANES

Aunque quiso mantenerlo en secreto, Zeta-Jones adelantó que alista su regreso al teatro, así como desarrollar su faceta de productora, con una serie de televisión.



ANHELO

Actualmente la esposa de Michael Douglas ya piensa en su ópera prima: “Es muy emocionante, así que mi meta para el futuro es convertirme en directora”, aseguró.



PLATAFORMA

La actriz aceptó que con Facebook Watch “tenemos una conversación (con el público) que nunca pasaría si estuviera en una televisora regular, es algo nuevo y excitante”, expresó.