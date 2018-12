Luis Addams Torres

Peter Jackson y sus compañeros cineastas Fran Walsh y Philippa Boyens no estaban buscando exactamente hacer otra película de fantasía cuando recibieron este proyecto alrededor de 2005.

“Se nos presentaron muchos proyectos después de las películas de El Señor de los Anillos”, y muchos de ellos eran de fantasía”, dice Boyens.

“Recibí un correo electrónico de Pete, pidiéndome que leyera este libro. No me dijo mucho al respecto, porque quería mi opinión sincera. Y desde la primera frase del libro me enganché. Seguí leyendo, con la esperanza de que me enamorara de los personajes, con la esperanza de que tuviera un final increíble, y así fue, a lo largo del camino. Así que le escribí a Pete y dije: ‘Diablos, sí. Esta es una historia extraordinaria”. Desde el principio, Jackson estaba entusiasmado con las ideas y las imágenes de lo que titulamos Máquinas Mortales.

“La sociedad ha reconstruido una apariencia de lo que solía ser, excepto que las ciudades ahora se están moviendo”, dice Jackson y continúa: “Son grandes ciudades de tracción. Londres tiene más de una milla de largo, y persiguen y cazan ciudades más pequeñas a través de este paisaje llamado Great Hunting Ground, que es esencialmente Europa”.

Incrustado en la descripción de Reeve del futuro está el concepto de darwinismo municipal. “En su forma más simple, las ciudades más grandes comen las más pequeñas”, dice Jackson. “Ellos ven eso como una evolución muy natural. Cuando nos unimos a esta historia, esto ha estado ocurriendo durante más de mil años, por lo que está muy establecido. El problema con el darwinismo municipal es que existe un límite. Con el tiempo, las grandes ciudades comen tantas más pequeñas que ya no quedan, por lo que deben enfrentarse entre sí o encontrar otra cosa para cazar”.

Amaba el concepto de ciudades sobre ruedas que se devoran unas a otras, y los elementos narrativos y emocionales del amor, la compasión, la venganza y la liberación del relato. “Siempre estás buscando historias con la humanidad”, destaca Jackson. “Máquinas Mortales tiene eso”.

Desde el principio, Walsh, Boyens y Jackson comprendieron que el guion necesitaba explicar este mundo sin sacrificar la velocidad y la agilidad de la narrativa. “El secreto es decirle a la gente cómo funciona este mundo sin atascar toda la historia”, dice Boyens. También sabían que este nuevo mundo masivo debía estar anclado en una historia humana real y emocionalmente auténtica.

La humanidad siempre está ahí

“Este mundo se sentía como una idea muy fresca”, dice Boyens. “Al mismo tiempo, la historia en sí reunió a todos los hilos de la humanidad que sobrevivieron”. Esa humanidad está en el centro de todas las historias que cuentan en la película. “No tiene sentido hacer una película a menos que tengas personajes con los que puedas relacionarte”, dice Jackson. “Quiero decir, ¿por qué molestarse? Podemos estar proyectando hacia el futuro unos mil 700 años, pero los seres humanos siguen siendo seres humanos. Si volviéramos dos o tres mil años atrás, podríamos sentarnos y cenar con una persona en el Antiguo Egipto o en Roma, y probablemente todavía encontraríamos muchas cosas para reírnos y conectarnos, aunque esa persona provenga de un mundo totalmente diferente. El ambiente, la sociedad puede cambiar, pero la humanidad siempre está ahí. No importa cuán loco o fantástico sea el mundo que creamos a su alrededor, nos aseguramos de que esté habitado por personajes con los que puedas conectarte”.



Sinopsis Máquinas Mortales Es una película de aventura post-apocalíptica ambientada en mundo post-apocalíptico steampunk en el que ciudades enteras han sido puestas sobre ruedas y han sido motorizadas, cazándose unas a otras.

