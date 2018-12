¡Filipinas se lleva la corona de Miss Universo 2018!

Redacción

La representante de Filipinas, Catriona Gray, dio la cuarta corona a su país en el certamen Miss Universo, que se realizó en el Centro de Exhibiciones Impact, de Bangkok, en una edición que se realizó por la mañana del lunes en Tailandia para poder transmitirse en vivo en el continente americano donde la justa tiene mucha popularidad.



El evento fue nuevamente encargado al conductor estadunidense Steve Harvey, quien en 2015 cometió un muy comentado error, que le costó severas críticas, aunque esta noche abrió su participación con comedia y el respeto al prójimo, así como el empoderamiento de la mujer.



Sin embargo, el comediante no se fue limpio, cuando miss Costa Rica, Natalia Carvajal, respondió sobre el mismo asunto: “Lo que debes hacer es que cuando recibas un sobre, debes leerlo correctamente”, le dijo a Harvey.



En el rubro musical el cantante estadunidense Ne-Yo fue el encargado de interpretar los temas con los que las participantes salieron al escenario para modelar ante las jueces.



La mexicana Andrea Toscano no tuvo suerte, ya que no fue considerada dentro de las 20 semifinalistas, lo mismo sucedió con la española Ángela Ponce, la primera concursante transgénero en Miss Universo, quien no consiguió seguir adelante.



Miss Puerto Rico, Kiara Ortega; Miss Costa Rica, Natalia Carvajal, y Miss Venezuela, Sthefany Gutiérrez, avanzaron a la siguiente ronda. La representante de Sudáfrica, Tamaryn Green, el país de la Miss Universo reinante Demi-Leigh Nel-Peter, también fue seleccionada al igual que Miss Brasil, Mayra Dias.



Las 10 más bellas









Luego de que las jueces escucharon las respuestas de cada una sobre temas de medio ambiente, economía y política, entre otros, llegó el momento de seleccionar solo a 10 de ellas, que fueron Sudáfrica, Vietnam, Venezuela, Filipinas, Costa Rica, Curacao, Nepal, Canadá, Tailandia y Puerto Rico.









Tras del corte a cinco finalistas, Ne-Yo regresó al escenario para interpretar el tema que dio paso a las tres finalistas, Catriona Gray de Filipinas, Tamaryn Green de Sudáfrica y Sthefany Gutiérrez de Venezuela.









La emoción fue en aumento cuando llegó el momento en que Harvey llamó a cada una de ellas y leyó la decisión del jurado, el cual determinó que Venezuela se quedara en el tercer lugar.









El público enloqueció cuando las luces bajaron y solo quedaron Miss Sudáfrica, que buscaba la tercera corona para ese país y Filipinas, que para ese entonces tenía ya tres coronas.









Ambas concursantes se tomaron de las manos, y la ovación llegó para Filipinas, quien fue coronada por la reina salient, la sudafricana Demi-Leigh Nel-Peters, ante la sorpresa de la modelo y también estudiante de música, quien rápidamente sonrió y dio su primer paseo como nueva poseedora del estandarte más importante de belleza en el mundo durante 2019.

















Catriona Gray nació el 6 de enero de 1994 en Australia, país de origen de su padre, sin embargo, estudió en EU.

















Posteriormente se mudó a Filipinas, donde comenzó su carrera como modelo comercial. Poco después obtuvo la nacionalidad gracias a su madre.

















La ahora Miss Universo estudió en Berklee College of Music en Boston, pero ha destacado en otras disciplinas como la danza, teatro y taekwondo, donde obtuvo la cinta negra.

















La modelo se convirtió, desde hace unos años, en defensora de los derechos de las personas con VIH y participa en la asociación Love Yourself PH, además es asistente de profesor.