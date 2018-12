Milenio Digital

El director de cine, Quentin Tarantino protagonizó una escena violenta la madrugada del domingo cuando encaró a dos sujetos que entraron a robar a su casa ubicada en Los Ángeles.

De acuerdo con información de TMZ, pasada la media noche Tarantino escuchó a los delincuentes cuando ingresaron a la propiedad por la ventana trasera y no dudó en enfrentarlos.

El reporte de la policía de Los Ángeles indica que el cineasta no resultó herido y que después de encarar a los intrusos éstos abandonaron el domicilio.

Hasta el momento se sabe que los ladrones lograron escapar con joyas y otros objetos de valor, pero las autoridades se encuentran investigando los videos de vigilancia para poder identificar a los culpables.

Actualmente Quentin Tarantino está trabajando en Once Upon a Time in Hollywood, una película protagonizada por Leonardo DiCaprio, Brad Pitt y Margot Robbie que narra los asesinatos realizados por la “familia” de Charles Manson.



DIGL