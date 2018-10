View this post on Instagram

#Flashback #Acapulco #2017 Disfrutando de una buena platica @lmxlm @chabelooficial .????☀️???????? Ambos iconos en sus respectivas carreras. Mexicanos universales. #LuisMiguel #Chabelo #México #Tbt #likeforlikes #Chabelo #México #photooftheday #Artista #ElSolDeMéxico #Leyenda #Micky #instamoment #ElSol #CuandoCalientaElSol